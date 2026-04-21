La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de la Casa de las 3R's “Pioneras de la Transformación”, en la alcaldía Coyoacán, la segunda de un total de 200 que plantea construir por toda la Ciudad de México, como parte de una estrategia para reducir la carga de las tareas de cuidados que generalmente se le delegan a las mujeres.

El espacio, que originalmente pertenecía al DIF, cuenta con distintas instalaciones, entre las que destacan lavandería y comedor comunitario, área de salud con atención ginecológica, laboratorio clínico gratuito y espacios de relajación para las mujeres.

La primera de estas casas de cuidados fue inaugurada en mayo del año pasado en la colonia Buenos Aires, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La mandataria resaltó dos espacios de esta Casa de las 3R's: uno de ellos es un Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad; así como un espacio dedicado para atender la salud mental. Foto: Especial

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“Esta Casa de las 3R's tiene un nombre, se llama Pioneras de la Transformación, aquí en Pedregal de Santo Domingo. ¿Y por qué se llama Pioneras de la Transformación? Porque va dirigida principalmente a las mujeres que luchan, a las mujeres que construyeron este lugar, que transformaron este cerro; este lugar, en una zona de vivienda popular”, dijo durante el evento protocolario.

La mandataria resaltó dos espacios de esta Casa de las 3R's: uno de ellos es un Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad, con alberca para hidroterapia; así como un espacio dedicado para atender la salud mental y, particularmente, a infancias neuro divergentes.

Brugada Molina reconoció que el reto es importante, pues busca construir 200 casas de este tipo, por lo que afirmó que se irán entregando varias casas de este tipo cada semana. Además, recordó que dentro de las Utopías también se cuenta con espacios del Sistema Público de Cuidados.

La primera de estas casas de cuidados fue inaugurada en mayo del año pasado en la colonia Buenos Aires, en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Especial

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“Tenemos un reto y una tarea importante, queremos construir, queremos construir 200 casas de este tipo; y miren ustedes, que vamos a ir inaugurando varias de éstas cada semana”, afirmó.

Tras un recorrido por las instalaciones y buscadas en el Pedregal de Santo Domingo, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, detalló que se trata de un predio de más de 6 mil metros cuadrados, en el que se habilitaron distintos servicios, como son una Casa de Día, comedor público, lavandería, sala de infancias. Además, se rehabilitaron más de 3 mil metros cuadrados de instalaciones del DIF.

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