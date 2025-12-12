Washington.- Estados Unidos levantó las sanciones financieras impuestas al juez brasileño Alexander de Moraes por ser el instructor del caso del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, aliado del presidente Donald Trump.

El exmandatario brasileño fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

