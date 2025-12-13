México y Brasil clasificaron entre las 20 economías mundiales con mayor Producto Interno Bruto (PIB) durante 2025, de acuerdo con un reporte de la firma Austin Rating, reportó Bloomberg.

México se ubico en la posición número 13, con un PIB estimado de 1.6% (1.86 billones de dólares), según la publicación basada en información del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas económicas mundiales.

Mientras que Brasil, si bien salió del top 10, se ubicó en el onceavo lugar con un PIB estimado de 1.9% (2.257 billones de dólares). En el tercer trimestre, el país sudamericano se situó en el puesto 34 entre los de mayor crecimiento económico.

Principales economías del mundo

Estados Unidos lidera la lista como la mayor economía del mundo durante 2025, con un PIB de 26.19% (30.6 billones de dólares). China se encuentra en el segundo puesto con una participación de 16.6% (19.4 billones de dólares), seguido de Alemania con una economía nacional de 5 billones (4.3%).

Japón con un PIB de 3.7% (4.2 billones de dólares), e India con 3.5% (4.1 billones de dólares) también forman parte de las 5 mejores economías del mundo.

Los últimos cinco lugares del top 10 son ocupados por Reino Unido con 3.9 billones de dólares (3.4%); Francia con 3.3 billones (2.9%).

Italia y Rusia compiten de cerca en la octava y novena posición con PIB de 2.5 billones de dólares cada una y participaciones de 2.2%, en tanto que Canadá está en el lugar 10 con 2.28 billones (1.9%)

Ventajas y desventajas de las economías de México y Brasil

La economía mexicana figuró entre las mayores del mundo, debido a sus exportaciones, el tamaño de su población, su papel en el sector manufacturero y por la posición que tiene como el principal socio comercial de Estados Unidos, según Carlos Ramírez, de Integralia Consultores, consultado por Bloomberg.

A pesar de estas ventajas, el PIB per cápita del país es bajo, debido a una productividad reducida, influida por factores como educación, salud, innovación, seguridad e instituciones.

México reporta un PIB per cápita en valores PPA (teniendo en cuenta el coste de la vida en cada territorio) de 25 mil 770 dólares, mientras que el de Brasil es 23 mil 310 dólares, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional.

En el caso de Brasil, el crecimiento económico de país se ha visto frenado debido a bajo nivel de inversión en capital físico, un problema que registra el país desde hace décadas, consideró Helena Pinto de Mello, de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo.

La Profesora de Economía considera que América Latina tiene la oportunidad de actuar de manera coordinada ahora que las cadenas globales de producción se están reconfigurando y aprovecharla con una estrategia regional ayudaría a que Brasil recupere posiciones en los conteos internacionales.

De acuerdo con un informe del Banco Interamericano de de Desarrollo (BID) América Latina y el Caribe podrían aumentar el PIB per cápita un 11% y reducir la desigualdad un 6% si logra promover la competencia en todos los sectores económicos.

