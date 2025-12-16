Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Frente frío 21 se va del país, pero dejará heladas en 11 estados; temperaturas serán de hasta -10 grados

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Detienen a presunto implicado en asesinato de estilista, Miguel Ángel De la Mora en Polanco; ejecutan orden por homicidio calificado

Detienen a presunto implicado en asesinato de estilista, Miguel Ángel De la Mora en Polanco; ejecutan orden por homicidio calificado

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

El estudia de nuevo "la hipótesis" de introducir una entrada de dos para acceder al recinto de la Fontana de Trevi, el monumento más visitado de la capital, solo superado por el Coliseo, como ya se hizo recientemente con el Panteón.

Fuentes municipales indicaron a EFE que se trata de "hipótesis de trabajo no confirmada", después de que el diario '' adelantase este martes que la introducción de una entrada para los turistas llegará a partir del 7 de enero, mientras que el acceso seguirá gratuito para los romanos.

Según el diario de Milán, se crearán dos carriles, uno para turistas y otro para romanos, delimitados por postes de latón más elegantes que las barreras actuales, y se incluirá la opción de pagar con tarjeta de crédito.

Turistas en Roma podrán contemplar Fuente de Trevi desde una pasarela elevada mientras el monumento se somete a mantenimiento, aunque ya no podrán lanzar monedas. Foto: EFE
Turistas en Roma podrán contemplar Fuente de Trevi desde una pasarela elevada mientras el monumento se somete a mantenimiento, aunque ya no podrán lanzar monedas. Foto: EFE

Lee también

Esta medida si se adopta se unirá a la ya existente del flujo controlado de visitantes, pues desde el pasado 22 de diciembre solo se permite la entrada de 400 personas a la vez a la plaza.

El diario explica que la introducción de la entrada llegará inmediatamente después de las vacaciones de Navidad y del final del Jubileo.

Sólo en el primer semestre de este año se registraron más de 5 millones de accesos a la plaza, por lo que la introducción del billete representa un tesoro para las arcas municipales que podría alcanzar los 20 millones de euros, considerando el atractivo de esta obra maestra del Barroco tardío, vinculada al ritual de lanzar una moneda para poder regresar a la Ciudad Eterna.

La idea ha sido varias veces defendida por el concejal de Turismo de Roma, Alessandro Onorato, que aboga por "una experiencia única, especial y serena a todos los visitantes" y además "proteger un monumento extraordinario".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Residencia permanente condicional. iStock/Smederevac

¿Te casaste con un estadounidense? Lo que debes saber sobre la residencia permanente condicional

iStock/Harbucks

¿Cuáles son las redes sociales que piden al solicitar la visa americana de turista?

Canadá. Foto: iStock / JulieAlexK

¿Y México? Países a los que Canadá NO les pide visa de turista para ingresar

July 4th Independence Day. iStock/ photovs

Lista completa de días feriados oficiales en Estados Unidos para el año 2026

Mujeres con Bienestar: quiénes perderán el apoyo en 2026 y por qué habrá bajas. Foto: Secretaría de Bienestar Estado de México

Mujeres con Bienestar: quiénes perderían el apoyo en 2026 y por qué habría bajas