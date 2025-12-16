Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Más Información

Washington. El secretario general de la (OEA), Albert Ramdin, pidió este martes a los Estados miembros no interferir en los de otros países y dejar esa decisión en manos de la gente, tras lo ocurrido con las elecciones en y Chile.

“Se está desarrollando una tendencia en el continente en la que algunos sienten la necesidad de opinar sobre los procesos electorales de otros países. Esta no es una buena tendencia. Ningún país debería interferir en los procesos electorales de otros”, sentenció Ramdin en una rueda de prensa.

El secretario general respondió así al ser preguntado por las palabras del presidente colombiano, , quien llamó “nazi e hijo de nazi” a , ganador de las presidenciales chilenas del pasado domingo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast. FOTO: AGENCIAS
El presidente colombiano, Gustavo Petro, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast. FOTO: AGENCIAS

Coincide además con la injerencia del presidente de Estados Unidos, , en las elecciones de , en las que pidió el voto por el candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, quien encabeza el recuento, aunque este no ha finalizado tras más de dos semanas.

Ramdin dijo no querer a posicionarse sobre la actitud de un líder en concreto y aclaró que las injerencias no solo suceden con relación a los comicios hondureños del 30 de noviembre, sino en otros países.

“Los procesos electorales son un , aunque por supuesto debemos asegurarnos de que sean libres, justos, organizados y transparentes”, subrayó.

El pasado 27 de noviembre, tres días antes de los comicios en Honduras, Trump, en una publicación en su cuenta de Truth Social, se refirió a Asfura como el “único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y agregó que podrían “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.

Al día siguiente, anunció un indulto para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Antes de las elecciones legislativas de en octubre pasado, Trump condicionó la ayuda financiera para ese país a que ganara el partido del presidente argentino, .

Donald Trump podría haberte tenido "injerencia" en elecciones hondureñas, asegura Parlamento. (10/12/25) Fotos: Archivo
Donald Trump podría haberte tenido "injerencia" en elecciones hondureñas, asegura Parlamento. (10/12/25) Fotos: Archivo

Tras las elecciones del domingo en, Petro arremetió en redes contra Kast: “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet”.

Ramdin felicita a Machado a título personal porque "no hay consenso" dentro de la OEA

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, felicitó a la opositora venezolana por el a título personal y no en nombre de la organización, al afirmar este martes que “no hay consenso” entre los Estados miembros con respecto a Venezuela.

“En la OEA no existe una postura consensuada entre los Estados miembros. Por eso no puedo hablar en nombre de la organización, pero sí puedo decir que la felicité en privado, a título personal”, explicó el político surinamés durante una rueda de prensa.

Gobiernos de izquierdas como el de y el de han evitado pronunciarse sobre el galardón a la opositora venezolana, mientras Colombia ha acusado a Machado de apoyar el intervencionismo extranjero en Venezuela.

Ramdin consideró que “toda persona que sea nominada y reciba el Premio Nobel de la Paz merece felicitaciones”. “Para mí eso no es un problema”, añadió.

El secretario general afirmó que admira a “cualquier persona, de cualquier país, que luche por los principios fundamentales de la libertad y los derechos humanos”, y señaló que en su oficina tiene colgados los retratos de Mahatma Gandhi, y .

Aseguró además que “tiene comunicación con todos los bandos en Venezuela, incluida la señora Machado”.

El Premio Nobel de la Paz fue entregado el pasado 10 de noviembre en una ceremonia en a la que Machado no pudo asistir, aunque llegó horas después a la capital noruega tras haber salido de Venezuela en una operación secreta, luego de permanecer más de un año escondida de las autoridades.

Ramdin, quien asumió el cargo en mayo pasado en sustitución de Luis Almagro, ha apostado por abrir un diálogo entre el Gobierno de y la oposición venezolana.

Al asumir sus funciones, prometió realizar una evaluación sobre el estatus jurídico de Venezuela, país que sigue siendo formalmente miembro de la , aunque su asiento permanece vacío.

En 2017, el Gobierno de Maduro denunció la Carta de la OEA para retirarse formalmente del organismo, un proceso que dura dos años.

Sin embargo, en 2019 la OEA reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino del país, y este retiró la.

