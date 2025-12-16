Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Ordenan suspender apertura de juicio de "El Lastra"; era el reclutador del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reprueba “espectáculo” de violencia en el Congreso de CDMX; “es condenable”, dice

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Detienen a presunto implicado en asesinato de estilista, Miguel Ángel De la Mora en Polanco; ejecutan orden por homicidio calificado

Sedema suspende trámites por fiestas decembrinas; consulta aquí fechas y horarios de verificación vehicular

Bogotá. La Procuraduría (Ministerio Público) de abrió una investigación sobre una fiesta organizada por la Embajada colombiana en Nicaragua, tras la difusión de un video en el que aparece bailando el exfuncionario Carlos Ramón González, involucrado en el mayor escándalo de corrupción del gobierno de y buscado con ficha roja de Interpol.

“Estando en territorio colombiano, porque las embajadas son prolongación del territorio nacional y hay soberanía colombiana, se podría haber cometido una conducta disciplinable por parte de en ejercicio, es decir Cancillería y Embajada”, declaró a los medios el procurador general, Gregorio Eljach.

El jefe del ente de control dijo que la investigación busca establecer quiénes estuvieron a cargo de la logística del evento, promovido por la Cancillería y realizado en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua.

La indagación se inició luego de que la emisora W Radio divulgara el video en el que González, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Petro, aparece en la fiesta vallenata.

Sobre González, de 66 años y excompañero de Petro en la desmovilizada guerrilla del M-19, pesa una orden de captura por corrupción y una circular roja de .

El exfuncionario está acusado de ser uno de los cerebros del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), adscrita al Dapre, desde donde supuestamente se para pagar millonarias, sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.

Por eso, la Fiscalía lo imputó por cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, al señalarlo de ordenar millonarias coimas a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la , Andrés Calle, hoy detenidos por este caso.

González permanece en desde el año pasado. En agosto, el Gobierno de ese país le concedió asilo político y rechazó la solicitud de extradición presentada por Colombia.

Tras la difusión del video, el director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), el coronel Elver Alfonso, afirmó que las autoridades están realizando “todos los acercamientos necesarios” para que se haga efectiva la circular roja contra “esta persona que hoy se encuentra prófuga de la justicia”.

“Pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos ciento noventa y seis países que están vinculados a la OCN (Oficinas Centrales nacionales) Interpol”, señaló el oficial.

