Nutriólogo Gustavo Melo denuncia robo en uno de los gimnasios más reconocidos de Polanco

El pasado viernes 12 de diciembre, el creador de contenido y nutriólogo Gustavo Melo denunció el robo de sus pertenencias a través de su cuenta personal de Instagram. "Lo comparto para que tengan cuidado y para que esto no le pase a nadie más", escribió.

A través de un video en la plataforma digital, el influencer explicó que el suceso ocurrió al interior de las instalaciones del club deportivo Sports World, ubicado en el segundo nivel de la plaza Antara en la colonia Polanco.

El creador de contenido explicó que luego del incidente levantó una denuncia formal en la Fiscalía General de la República (FGR) y se encuentra a la espera del pronunciamiento oficial del establecimiento, quien luego de la notificación del órgano institucional cerró sus puertas por presuntas remodelaciones.

El creador de contenido no obtuvo una respuesta resolutiva por parte del recinto deportivo. Foto: Instagram @gustavomelofit

¿Cómo ocurrió el robo en el gimnasio?

De acuerdo con el testimonio de Gustavo, el suceso ocurrió el pasado lunes 24 de noviembre alrededor de las 15:00 horas. El creador de contenido y coach de la "Barbie" Juárez cuenta en el video que llegó a las instalaciones y guardó sus pertenencias en uno de los casilleros que proporciona el recinto.

Gracias a las cámaras de seguridad, se logra ver que un hombre, quien parece ser parte del personal del gimnasio, pasa 10 minutos después de que el influencer guarda sus cosas, empujando un carrito de toallas, no obstante, debido a la baja calidad de las cintas, el rostro no se puede identificar.

Por su parte, la suma de la pérdida monetaria total fue de 95 mil pesos mexicanos, invertidos en diversos objetos materiales, entre los que destacan una mochila, una cartera con tarjetas de crédito e identificaciones personales. En su video, Gustavo explicó que no recibió la atención esperada por parte del gimnasio.

¿Cómo es el Sports World Antara?

De acuerdo con su descripción oficial, este club deportivo ofrece una "experiencia integral de bienestar físico, emocional y mental". Con 48 clubes abiertos en todo el territorio mexicano, sus instalaciones cuentan con áreas de gimnasio equipadas para cardio, peso libre e integrado, albercas, canchas de squash y muros para escalar.

Asimismo, los establecimientos cuentan con regaderas, vapor, spa y sauna, además se imparten diferentes clases grupales, incluyendo pilates, yoga, zumba, body combat, cycling y natación. Los recintos disponen de áreas y programas especiales para niños, conocidos como FitKidz.

