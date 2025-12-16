Más Información

Tegucigalpa.- La presidenta de , Xiomara Castro, afirmó que se gesta "un golpe" contra su gobierno y que el expresidente Juan Orlando Hernández "planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones" del pasado 30 de noviembre.

"Al pueblo hondureño: Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno", señaló en un mensaje en la red social X.

Simpatizantes del partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) queman basura durante una protesta para denunciar el fraude electoral en las últimas elecciones en Tegucigalpa el 15 de diciembre de 2025. Observadores de América y Europa afirmaron el 15 de diciembre de 2025 que no había motivos para sospechar fraude en las recientes elecciones hondureñas, pero criticaron la lentitud del recuento de votos, ya que el candidato preferido del presidente estadounidense Donald Trump mantenía una ligera ventaja. Foto: AFP
En tanto, por lo menos ocho personas resultaron heridas la noche del lunes durante un operativo para desalojar a de izquierda que presionan por los resultados definitivos de las elecciones generales en el país, informaron este martes las autoridades.

Más de dos semanas después de los comicios, los hondureños siguen sin conocer al ganador de las presidenciales y a otros funcionarios electos en cargos como la alcaldía de la capital Tegucigalpa.

La presidenta rechazó la operación policial en la que fueron desalojados manifestantes de su partido de un campamento instalado frente a las instalaciones del (CNE).

