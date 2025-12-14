Más Información

Harfuch anuncia traslado de 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, señala

Harfuch anuncia traslado de 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, señala

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

Toluca vs Tigres: Horario y canales para ver la Gran Final del Apertura 2025; hoy, domingo 14 de diciembre

Toluca vs Tigres: Horario y canales para ver la Gran Final del Apertura 2025; hoy, domingo 14 de diciembre

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Defraudan con suelos de conservación; venden terrenos en redes sociales

Defraudan con suelos de conservación; venden terrenos en redes sociales

Alta deserción escolar, en polos de desarrollo

Alta deserción escolar, en polos de desarrollo

Cristina Rivera de la Garza, contra la violencia de género

Cristina Rivera de la Garza, contra la violencia de género

Garantiza Salud abasto y entrega de medicinas

Garantiza Salud abasto y entrega de medicinas

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

ChatGPT Atlas: el conejillo de indias

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

Tegucigalpa. una de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció este domingo que el esfuerzo por adelantar el proceso de escrutinio especial para conocer los resultados de las del pasado 30 de noviembre, “está siendo socavado impunemente” tras varios retrasos en ese conteo que debió haber comenzado en la víspera.

“El esfuerzo por adelantar el proceso, que nos cuesta lágrimas de sangre y por poco la y la vida, está siendo socavado impunemente y de forma obviamente orquestada, unos desde las instituciones y otros desde sus cuentas en , con tranquilidad pasmosa y cinismo social”, indicó López en la red social X.

El conteo especial de votos de al menos 2 mil 773 actas electorales que presentan inconsistencias, después de que se ha escrutado el 99.40%, debió haber iniciado el sábado, según lo tenía previsto el , pero obstáculos administrativos, la falta de acreditaciones de partidos y procedimientos tecnológicos pendientes lo tienen estancado.

Lee también

El ente electoral previamente en una nota indicó que el recuento especial estaba previsto para las 07:00 hora local de hoy (13:00 GMT), pero su inicio se retrasó porque Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del CNE en representación del gobernante Partido Liberad y Refundación (Libre, izquierda) “no ha dado por escrito” para autorizar formalmente el escrutinio.

López señaló que a los que se están esforzando “por sacar el proceso”, en alusión a ella y la presidenta consejera del CNE, Ana Paola Hall, están “bajo persecución política, ataques y difamación”, en tacita alusión al consejero Marlon Ochoa, de Libre, quien el sábado dejó entrever que no firmaría el acta final de los resultados oficiales de las elecciones.

“No, señores, acá nadie está haciendo trampas ni favoreciendo o perjudicando a nadie. Ya es demasiado”, dijo la consejera, representante ante el CNE por el .

Lee también

También subrayó que el CNE tiene el deber de agotar todas las etapas que conforme a Ley y reglamentos corresponda y mediante los procedimientos establecidos.

Según López, “la agitación social que se pretende provocar desde la desinformación y la manipulación solo contribuye a dañar el resultado del civismo con que salió a votar” así como que se están haciendo “publicaciones falaces una tras otra para sembrar caos y duda, creando pánico y atacando al CNE sin fundamento y con absoluta bajeza”.

“Quieren obligarnos a que rompamos la ley bajo coacciones ilícitas y presiones políticas, que nos apartemos de las normas y actuemos de forma parcializada y arbitraria. No lo haré. A los consejeros nos toca seguir con nuestra labor, cualquiera que sea el . Nos guste o no el resultado”, acotó.

Lee también

A dos semanas de las elecciones, los hondureños siguen sin conocer los resultados oficiales de los comicios generales, los que, con el 99.40% de las actas electorales escrutadas, encabeza el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura con un millón 298 mil 835 votos (40.52%).

Seguido por , del Partido Liberal, ambos conservadores, con un millón 256 mil 428 (39.20%) mientras que la candidata del oficialista de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con 618 mil 448 papeletas (19.29%).

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Programas Bienestar ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programa Bienestar: ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad?

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard. Foto iStock / siete solar

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard

AP

Estados Unidos endurece reglas: fotos para trámites migratorios deberán ser recientes

visa americana. Foto: iStock

Los 4 errores que pueden costarte la visa de turista para Estados Unidos