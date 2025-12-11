Más Información

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taxi que transportaba pirotecnia estalla en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

Once países de la (OEA) pidieron una reunión extraordinaria del bloque por la crisis electoral en , que se celebrará la próxima semana, informó el jueves la cancillería dominincana.

Honduras celebró el 30 de noviembre pero aún no hay un ganador definido.

Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana solicitaron una sesión del Consejo Permanente de la OEA para analizar el tema, que se realizará el lunes 15 en la sede de la organización en Washington, según un comunicado.

Organización de Estados Americanos (OEA) Foto: Facebook/Archivo
Organización de Estados Americanos (OEA) Foto: Facebook/Archivo

Estos países esperan que el jefe de la misión de observación electoral de la OEA enviado a Honduras, el diplomático paraguayo Eladio Loizaga, ofrezca información sobre el escrutinio.

Los resultados definitivos podrían tardar aún, pues recién este jueves se prevé que inicie la revisión de unas 2 mil 700 actas de votación consideradas con inconsistencias.

El conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera el conteo de votos con una ligera ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, quien denuncia un fraude.

Esas acusaciones son secundadas por la presidenta izquierdista Xiomara Castro y su candidata, Rixi Moncada, rezagada a un tercer lugar y quien pidió la nulidad de los comicios.

Los militares dijeron el miércoles que garantizarán el traspaso de poder.

Los veedores electorales de la OEA pidieron el sábado "agilizar" el escrutinio en Honduras.

La semana pasada, la misión observadora liderada por Loizaga se reunió con y Asfura, e instó en sus redes sociales a "esperar responsable y pacientemente mientras se procesan los resultados".

