La presidenta informó que el próximo 7 de noviembre, visitará nuestro país su homólogo de Francia, Emmanuel Macron.

La jefa del Ejecutivo federal reconoció que el mayor interés de su gobierno con esta visita es la repatriación de unos que se encuentran en ese país europeo

Durante la mañanera de este 30 de octubre en Palacio Nacional, detalló que la visita del Presidente francés será breve y en donde se reunirá con empresarios mexicanos, y no descartó que podría haber una conferencia de prensa conjunta.

"Por cierto, si viene Macron el 7 de noviembre. Se pospuso, se acuerdan que iba a venir y viene el 7.

"Nos interesa a nosotros mucho por unos códices, que el otro día explico aquí José Alfonso (Suárez del Real, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia) que queremos que lleguen a México. Eso es nuestro principal interés, bueno, obviamente viene con empresarios y a tener un encuentro también con , pero nuestro interés mayor, pues es la repatriación de estos códices que son muy importantes para México", dijo.

"¿Habrá una conferencia conjunta?", se le preguntó en .

"Supongo que sí. Se está acordando la agenda, va a ser muy breve la visita, y se está acordando la agenda, pero nuestro interés mayor tiene que ver con esto".

mahc/apr

