“Si no nos unimos, nos van a aplastar”; Musacchio llama a periodistas a unirse contra la censura

Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

“Nos estamos desplomando”; audio revela los últimos segundos del jet antes de caer en Toluca

Citi concreta venta de 25% de Banamex; Fernando Chico Pardo asume la presidencia del Consejo

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"; dice estar “desmantelando a los cárteles”

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Corte perfila iniciar 2026 con tema del aborto; plantea anular reducción de 12 a 6 semanas para interrumpir el embarazo

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

18 vuelos en el último mes; este es el historial del jet que se desplomó en Toluca

Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

Miami.— Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente ha aplicado la política arancelaria como estrategia comercial, política y de presión, como instrumento de identidad política hacia adentro y como palanca de presión hacia afuera.

La política implica “un casi universal y permanente que se añade a los gravámenes previos por sectores y que altera de un plumazo los precios relativos de miles de bienes en la economía estadounidense y, por arrastre, en el resto del mundo”, señala a EL UNIVERSAL el economista Iván Jiménez.

La respuesta ha sido inevitable. La Unión Europea, China, Canadá han anunciado medidas espejo diseñadas no sólo para equilibrar porcentajes, sino para enviar mensajes políticos claros sobre el costo de una guerra arancelaria prolongada.

Economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguran que “tras varias décadas de creciente integración económica global, el mundo enfrenta ahora el riesgo de una fragmentación geoeconómica impulsada por este tipo de políticas”.

Para Jiménez, “lo que está en juego no es sólo el volumen del comercio, sino el diseño mismo de la integración económica tejida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, advierte que “la fragmentación puede costar hasta 7% del PIB mundial”, una pérdida equivalente a varias economías del tamaño de Francia o Reino Unido combinadas. De acuerdo con el Economic Research Service, las empresas se están adelantando a los políticos. La combinación de aranceles de Trump, tensión geopolítica con China y lecciones de la pandemia ha acelerado el nearshoring hacia México y la reubicación de partes de las cadenas en países considerados “amigos”. Lejos de un cierre a la autosuficiencia, lo que se observa es un rediseño; menos dependencia de un único proveedor en Asia, más no dos en Norteamérica, más diversificación hacia India, el sureste asiático o Europa del Este. “Esa reconfiguración es compatible con un mundo menos integrado que el de la hiperglobalización, pero no necesariamente con un mundo sin libre comercio”, comenta Jiménez.

En América del Norte, el debate sobre la globalización tendrá una prueba concreta: la revisión, en 2026, del T-MEC. “Si la región decide usarla [la revisión] para profundizar el libre comercio, actualizando reglas de comercio digital, de energía limpia o de pequeñas y medianas empresas, el tratado podría convertirse en un antídoto frente a la fragmentación global: si la revisión se convierte en rehén de la amenaza de cancelación y de nuevas rondas de aranceles internos, el T-MEC podría pasar de ser un escudo a ser un amplificador del daño regional”, advierte Jiménez.

