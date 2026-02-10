Más Información

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

Luisa Alcalde atora redacción de la reforma electoral

Luisa Alcalde atora redacción de la reforma electoral

Sheinbaum reporta disminución de 42% en homicidios dolosos; disminuye extorsión y delitos de alto impacto

Sheinbaum reporta disminución de 42% en homicidios dolosos; disminuye extorsión y delitos de alto impacto

Trump lleva su política antimigrantes a la publicidad; estos han sido los spots de EU que impulsaron una nueva Ley de Telecom

Trump lleva su política antimigrantes a la publicidad; estos han sido los spots de EU que impulsaron una nueva Ley de Telecom

Sheinbaum impulsa producción de vacunas ARN mensajero en México; firma convenio con empresas privadas

Sheinbaum impulsa producción de vacunas ARN mensajero en México; firma convenio con empresas privadas

Avanza vacunación contra sarampión; hay módulos que no abren en CDMX

Avanza vacunación contra sarampión; hay módulos que no abren en CDMX

Senadores de Morena y PT descartan ruptura en mesas de trabajo de reforma electoral; “aún no hay iniciativa formal”, insisten

Senadores de Morena y PT descartan ruptura en mesas de trabajo de reforma electoral; “aún no hay iniciativa formal”, insisten

Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados

Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados

Hallan dos cuerpos en Pinos, Zacatecas; podrían ser los dos empresarios de San Luis Potosí desaparecidos

Hallan dos cuerpos en Pinos, Zacatecas; podrían ser los dos empresarios de San Luis Potosí desaparecidos

Roma.- Un comando asaltó dos furgonetas blindadas en la carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi, en el sur de , en una espectacular operación en la que cortaron la carretera con coches y una furgoneta que incendiaron y después se dieron a las fuga tras un tiroteo con los Carabineros.

Posteriormente dos personas, presuntos miembros de la banda, fueron arrestadas por Carabineros mientras que otros miembros del comando aún no son localizados, según los medios italianos.

El ataque fue presenciado por decenas de conductores que se encontraban recorriendo la carretera y quedaron atrapados en medio del ataque al vehículo blindado.

Lee también

Según las primeras reconstrucciones, los delincuentes embistieron e incendiaron una camioneta y un camión para bloquear el paso a las fuerzas del orden, y detuvieron a los dos furgones blindados que viajaban juntas haciéndose pasar por agentes del orden con falsos coches de policía con luces azules intermitentes.

Una vez que detuvieron los vehículos varios miembros salieron vestidos de negro con metralletas y acribillaron a balazos un vehículo blindado y después volaron las puertas del vehículo, pero se desconoce si consiguieron robar su contenido.

Una patrulla de los Carabineros llegó a la zona donde los persiguió, lo que desencadenó un tiroteo cerca de la localizad de Squinzano, pero sin causar heridos y posteriormente dos de los asaltantes fueron localizados.

Lee también

Las imágenes del lugar muestran vehículos en llamas, el vehículo blindado completamente destruido y una gran columna de humo.

La búsqueda de los miembros restantes del grupo, que podrían haber abandonado los primeros automóviles, está ahora en marcha con la ayuda de simpatizantes.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos