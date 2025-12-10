Más Información

París. Los agentes de del o la Policía podrían haber impedido la fuga de los ladrones que asaltaron el museo parisino el 19 de octubre por un lapso de tan solo unos 30 segundos, según las conclusiones de la investigación administrativa lanzada a raíz del suceso.

“Por cerca de 30 segundos, los agentes de Securitas o los agentes a bordo del coche (de policía) podrían haber impedido la huida de los ladrones”, indicó este miércoles Noël Corbin, jefe de la Inspección General de Asuntos Culturales, al comparecer ante la comisión de Cultura del Senado francés para explicar los detalles de esa investigación, que se concluyó y presentó el pasado 5 de noviembre.

Corbin matizó que es más “fácil” decirlo "a posteriori", pero que esos “30 preciados segundos” podrían haberse logrado si se hubiera dado la alerta antes (algo que fue imposible por la inadecuación de los) o si los cristales de la galería asaltada hubieran resistido un poco más al forcejeo de los .

Este fracaso es debido a un “encadenamiento de fragilidades”, dijo Corbin, que afectan al funcionamiento del Louvre desde hace años, tanto por la vetustez de sus instalaciones como por la subestimación cronificada de los y la falta de coordinación.

Respecto a la inadecuación de los equipos de seguridad, la investigación apunta, como ya habían reconocido la ministra de Cultura, Rachida Dati, y la presidenta del Louvre, , en declaraciones previas ante los legisladores franceses, al número de cámaras exteriores, que considera “muy insuficiente”.

En la zona del precisó que solo una se encontraba en funcionamiento y, pese a su calidad mediocre, permitía ver los preparativos del asalto.

Sin embargo, el sistema de seguridad del Louvre no cuenta con un puesto central en el que se puedan ver en simultáneo todas las por falta de pantallas, por lo que las imágenes de los ladrones iniciando su operación, que duró solo entre 7 y 8 minutos, no fueron vistas en directo.

A eso se sumó una “insuficiencia de los dispositivos mecánicos” de seguridad, ya que el tiempo de resistencia de la ventana del sector afectado, la, fue “extremadamente débil”, según Corbin.

Tampoco hubo una buena “coordinación de la alerta” y la policía no recibió instrucciones suficientemente detalladas sobre el rumbo que habían tomado los ladrones, por lo que los agentes se dirigieron inicialmente hacia la dirección contraria, a la zona del del Carrusel.

La rápida intervención de los del museo y de la policía sí impidió, sin embargo, que los ladrones pudieran quemar las pistas de su huida, tal y como habían planeado.

Es algo que ha sido clave para la detención, en las semanas posteriores, de los cuatro presuntos autores materiales del robo, además de algunos de sus supuestos cómplices, si bien el botín, ocho francesa de un valor patrimonial incalculable, no ha sido recuperado.

Auditorías de seguridad desaparecidas

La investigación también da cuenta de un fuerte retraso en la implementación de un nuevo plan general de seguridad para el que es el museo más visitado del mundo (con casi 9 millones de visitantes anuales), ya que se inició tras una auditoría en 2017, pero en 2021, tras el cambio de presidencia del Louvre, la estrategia diseñada fue juzgada poco ambiciosa y tuvo que ser ampliamente revisada.

La falta de ese plan, sin embargo, no eximía de hacer , pero a partir de 2022 y, sobre todo, en 2023 y 2024, se redujeron mucho las inversiones en esta materia, según la investigación.

Otro problema resaltado durante la audición en el Senado fue la disfuncional transmisión de documentos clave de la institución a nivel interno, concretamente en el en 2021 entre el precedente equipo directivo, liderado por Jean-Luc Martínez, y el actual, con Des Cars a la cabeza.

En concreto, la falta de un sistema adecuado de archivo impidió que llegasen hasta los responsables actuales importantes informes de seguridad, como una auditoría realizada en 2019 por la firma de joyería Van Cleef & Arpels que identificaba con gran precisión el riesgo que implicaba el balcón que da al río Sena utilizado como vía de entrada en el robo.

Los responsables de la investigación administrativa se han mostrado extremadamente sorprendidos por el mal funcionamiento del museo, pero subrayaron que no ha habido “mala fe” por ninguna de las partes sino más bien una cadena de disfunciones que progresivamente llevaron a una situación de .

