El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo capitalina (CanacoCDMX) firmaron una alianza para que el Gobierno capitalino pueda tener visibilidad de las videocámaras de vigilancia de la iniciativa privada, para fortalecer la seguridad de pequeños y medianos comercios.

El C5 informó que esto a través de coordinación tecnológica y capacidad de respuesta ante emergencias "que pongan en riesgo la integridad de las personas o su patrimonio".

En un comunicado, señaló que esta colaboración con la CanacoCDMX, que agremia a 40 mil empresas de distintos giros, también permite promover los canales de atención y denuncia ciudadana 9-1-1, 089 Denuncia Anónima, Línea Antiextorsión 55 5036 3301 y Línea SOS Mujeres *765.

"El convenio busca que la cultura cívica alcance a todas y todos con la intención de invertir en cámaras y la disposición de enriquecer el sistema de seguridad”, dijo el coordinador General del C5, Salvador Guerrero Chiprés.

Explicó que este acercamiento refuerza la cooperación institucional con el sector empresarial. Además, indicó que se suma a los esfuerzos de agregar en la gestión de este primer año 30 mil 400 cámaras del programa Ojos que te Cuidan.

El presidente de la CanacoCDMX, Vicente Gutiérrez, aseguró que, con este tipo de acciones, la iniciativa privada puede seguir invirtiendo y generando desarrollo en la capital.

"Gracias a la gran labor de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en conjunto con las instituciones de Gobierno, entre ellas el C5, la Ciudad de México es la ciudad más segura del país y eso nos permite tener la oportunidad de profundizar la promoción de inversiones y seguir generando desarrollo”, aseguró.

