París. Una fuga de agua en el museo del Louvre dañó varios centenares de documentos de la biblioteca de Antigüedades egipcias, indicó el domingo a la AFP el museo parisino, que enfrenta críticas tras un espectacular robo de joyas en octubre.

"Entre 300 y 400 documentos" fueron afectados, dijo Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo.

Según Steinbock, se trata de "revistas de egiptología" y "documentación científica" utilizados por investigadores. Esas obras empastadas son del fin del siglo XIX y comienzos del XX.

"Ninguna obra del patrimonio fue dañada", agregó y precisó que a este nivel "no hay pérdidas irremediables y definitivas en esas colecciones".

Son "documentos muy útiles y consultados", pero "de ninguna manera únicas en el mundo", agregó.

Las obras dañadas "serán secadas", las enviaremos luego "para ser restauradas y colocadas de nuevo en los estantes", puntualizó.

Autoridades determinaran causas de la fuga

Según el museo, la fuga de agua fue descubierta el 26 de noviembre en la red hidráulica que alimenta los equipos de calefacción y ventilación de la biblioteca.

Fue provocada al abrirse por error de una válvula de ese sistema que causó una fuga de una canalización en el techo de una de las salas.

Debido a que es "totalmente obsoleta", esa red hidráulica está cortada desde hace varios meses y debe ser reemplazada a partir de septiembre de 2026, dijo Steinbock, en el marco de importantes trabajos que se llevarán a cabo durante varios meses.

Una investigación interna determinará las causas precisas que causaron la fuga.

El responsable de La Tribune de l'Art, Didier Rykner, denunció que este incidente no es una sorpresa porque "desde hace años" el personal del departamento lleva pidiendo fondos para proteger los libros de una potencial ruptura de las canalizaciones "cuyo estado vetusto es bien conocido".

La biblioteca de antigüedades egipcias, ubicada en el pabellón Mollien, forma parte de un servicio de estudios y documentación a la que pueden acceder únicamente conservadores, historiadores, universitarios y personal del Museo del Louvre.

Guardias de seguridad privada patrullan el patio de la pirámide del Louvre, diseñado por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, en París, el 3 de noviembre pasado. Foto: de JULIE SEBADELHA. AFP

Rykner se quejó de que el estado supuestamente deplorable de esas instalaciones contrasta con los 276 mil euros gastados para comprar esencialmente mobiliario de diseño para las oficinas de la presidenta directora del Louvre, Laurence des Cars, de su administrador general y de algunos otros empleados que tienen su despacho en ese área.

El Louvre sufrió el 19 de octubre un espectacular robo de joyas estimadas en unos 100 millones de dólares.

Los cuatro miembros del comando que cometieron el robo fueron detenidos, pero las joyas y los autores intelectuales no aparecen aún.

El Louvre es el museo más visitado del mundo. En 2024 acogió a 8.7 millones de visitantes, de los cuales 69% extranjeros.

