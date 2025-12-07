El fin de año está cerca, una época en la que se conjugan diversos elementos que nos hacen disfrutar el tiempo en familia, con amigos y seres queridos.

Pero cuando se trata de nuestro bolsillo, debemos aprender de las navidades pasadas y emplear la mejor herramienta para las finanzas personales: el presupuesto.

Recuerda que también en estos últimos días de 2025 los trabajadores reciben prestaciones y el aguinaldo es el que más nos socorre.

El director de Educación Financiera de Banamex, Juan Luis Ordaz Díaz, asegura que se trata de una de las prestaciones más importantes para la economía, aunque considera que además de solventar gastos de temporada, puede ser una oportunidad para hacer crecer tu dinero.

Que concluya la espera

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, indica que todos los trabajadores con contrato con un patrón tienen derecho a recibir un aguinaldo, de al menos 15 días de salario o proporcional si no laboraron el año completo.

Esta prestación cuenta con un plazo establecido, ya que debe cubrirse antes del 20 de diciembre y su cálculo tiene que realizarse entre tu ingreso mensual y el tiempo trabajado.

En internet puedes encontrar diversos simuladores para realizar el cálculo del aguinaldo.

¿Y qué hacer con ese extra?

Sin duda, con el desenfreno de ofertas que hallarás, la tentación de repetir gastos de navidades pasadas se hará presente en este 2025 que empieza a agonizar.

No obstante, como en el clásico Cuento de Navidad, el experto en educación financiera aporta tres consejos para redimir nuestros excesos del pasado.

El primero de ellos consiste en ajustar deudas, una prioridad que puede cambiar todo tu panorama financiero. Ordaz Díaz sugiere “usar parte de la prestación para reducir o liquidar deudas”.

Recuerda que los expertos recomiendan no deber más de 30% de tu ingreso mensual para no comprometer tus ganancias futuras.

En segundo lugar, el directivo de Banamex recomienda dar mantenimiento, prevenir para no gastar de más el día de mañana; por ejemplo, reparar fallas en el hogar, en el automóvil o cubrir de manera anticipada un seguro.

“Pueden parecer gastos, pero suelen ser inversiones que evitan desembolsos mayores a futuro”, considera Ordaz Díaz.

Un tercer consejo contra fantasmas de navidades pasadas son sin duda los gastos de temporada que deben realizarse de forma consciente.

Una vez cubiertas las deudas y reparaciones del hogar, el experto de Banamex pide sí abrir la cartera para viajes, regalos, cenas y compras navideñas.

“¡La clave está en la planeación! Comprar con anticipación y un presupuesto definido ayuda a evitar el sobreendeudamiento”, señala el directivo.

Un final más que feliz…

Juan Luis Ordaz tiene claro que “llegar en diciembre con tus finanzas sanas y en orden puede ayudar a multiplicar el uso de aguinaldo”.

Explica que este ingreso puede ayudarte a enfrentar la cuesta de enero, debido a que se trata de un salvavidas ante gastos acumulados o pagos de arranque de año.

Puede permitirte aumentar tu ahorro, o bien, qué te parecería invertir. El experto detalla que en la actualidad hay plataformas que permiten destinar desde 100 pesos, “una puerta para quienes buscan hacer crecer su dinero”.

Además, recuerda que existe la opción de contratar un seguro ya sea médico, para tu auto o vivienda, por cualquier emergencia.

O bien, qué te parece invertir en ti y pagar el curso para actualizarse y poseer nuevas habilidades, lo que te permitirá tener mejores opciones laborales el próximo año.