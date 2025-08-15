Silao.— El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, muestra que el trabajo en equipo, entre instituciones de seguridad del estado y la Federación, da resultados, luego de que en el estado bajaron los delitos de alto impacto y se desarticularon estructuras criminales con la captura de “cabezas” y la merma en sus ingresos.

Asegura que sin importar si el delito es del fuero común o federal, se atiende todo. “Aquí no se trata de decir: ‘Esto a mí sí me toca o no me toca’, eso no tiene cabida en esta administración”.

En 10 meses se detuvo a 2 mil personas implicadas en diversos ilícitos, como narcomenudeo y robo de hidrocarburos, 44 son consideradas “generadoras de violencia”. Esto permitió disminuir la incidencia de homicidios dolosos en 17.4% de enero a julio de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, y tener el acumulado más bajo en ocho años, con mil 505 asesinatos.

El promedio diario de homicidios cayó de 9.4, que se registraban en septiembre de 2024, a cinco hasta julio de 2025; y de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de febrero a julio de este año disminuyeron 60.7%.

“Guanajuato ya dejó de ser el estado número uno por cifras absolutas en el tema de homicidios, ya no somos el número uno; y pues, por un tema de cada 100 mil habitantes, hoy en día somos el octavo, noveno lugar”, menciona.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) aclara que hay días que marcan algunos picos, con relación a las masacres que se han suscitado, lo que considera una inercia por reacciones de la delincuencia.

“Cuando uno se enfrenta a grupos criminales que nos alteran el tema de violencia, siempre buscarán enfrentar al gobierno, enfrentar al Estado, en esa disputa de ver quién puede más. Ningún grupo, ningún delincuente va a tener más capacidad que el Estado mexicano”.

Inteligencia e investigación

González Martínez explica que uno de los factores que inciden para visibilizar los avances en la lucha contra la delincuencia es que la Policía Estatal investiga, ya no sólo previene. También, el compromiso que existe con todas las instituciones que están en Guanajuato y las que representan a la Federación, aquí y desde la Ciudad de México.

El Plan de Seguridad de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo se sustenta en la estrategia de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), con herramientas de inteligencia para la investigación en el combate y prevención de los delitos, señala.

Agrega que en el centro de operaciones del C5i, ubicado en las inmediaciones del Puerto Interior, la coordinación interinstitucional, a la que González Martínez llama confianza, propicia que las corporaciones digan lo que no funciona.

En Guanajuato está presente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), fiscalías estatal y federal quienes, considera, es importante que no persigan sólo delitos consumados, sino construyan casos de investigación para poder incidir en la no violencia.

“Estamos haciendo equipo todos los que participamos en perseguir el delito y procurar justicia, con independencia de la competencia que se tiene”, advierte el primer policía en ocupar el puesto de secretario.

Continúa, “detrás de cada acción o detención de la Policía Estatal, Sedena, GN, de alguna de las fiscalías con sus policías de investigación, hay un trabajo de todas las autoridades, y (...) si bien la estrategia de regionalizar ha dado resultados, resultaría más complicado alcanzarlos si no hubiese realmente una confianza y el trabajo hombro a hombro”.

En la entidad disminuyó el robo a casa-habitación 12.8%; el robo de vehículo, 13.18%, y el impacto financiero negativo para el crimen supera los 220 millones de pesos.

Del 26 de septiembre pasado en que la gobernadora asumió el cargo al 31 de julio, las fuerzas aseguraron 2 millones de litros de hidrocarburos con valor de 45.5 millones de pesos; mercancía por 66.1 millones, 59.7 millones en drogas, y se evitó que se recibieran 49.8 millones en pagos por extorsión.

Escuadrón Antiextorsión

El funcionario resalta el trabajo en temas claves como secuestro, extorsión, atención de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y el despliegue de la Policía Estatal en investigación y tareas de inteligencia.

El Escuadrón Antiextorsión se integró desde el inicio de la actual administración, con una unidad especializada reconocida por el Secretariado Ejecutivo Nacional.

Desde su creación lleva 3 mil 332 intervenciones que derivaron en casos de investigación iniciados, víctimas de secuestro virtual localizadas, y evitó que más de 49 millones de pesos llegaran a manos de los extorsionadores.

“No nos echamos la culpa”

La instrucción de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo es: “Nosotros estamos para resolver problemáticas, y si bien en una primera instancia no podemos resolver por completo, la estrategia prevé la generación de canales de comunicación y confianza con la gente: acercarse, escucharla, atenderla y darle herramientas como servidores públicos”.

El secretario considera que hablar de logros es incorrecto en seguridad, “son avances que se han dado, en menos de un año de la actual administración estatal, primero por el esfuerzo de miles de compañeros y compañeras que integran la SSyP, y aparte, pues esto es un tema de corresponsabilidad, entre autoridades estatales y federales.

“Si le va bien a Guanajuato, le va a ir bien al país, y aquí es un tema de corresponsabilidad, no nos estamos echando la culpa, sino estamos trabajando en ello”, puntualiza.