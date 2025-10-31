Más Información

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

La mañanera de Sheinbaum, 31 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 31 de octubre, minuto a minuto

ONU pide a EU cesar los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico; denuncia "ejecuciones extrajudiciales"

ONU pide a EU cesar los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico; denuncia "ejecuciones extrajudiciales"

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía

Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Pelean Cártel de Sinaloa y Jalisco el Pacífico

Pelean Cártel de Sinaloa y Jalisco el Pacífico

Concluye Fernández Noroña visita a Medio Oriente; "miserables, quienes critican mi viaje"

Concluye Fernández Noroña visita a Medio Oriente; "miserables, quienes critican mi viaje"

Abogado de la víctima de Simón Levy graba desde restaurante con piano rojo en Lisboa; estamos muy lejos de EU, confirma

Abogado de la víctima de Simón Levy graba desde restaurante con piano rojo en Lisboa; estamos muy lejos de EU, confirma

Fiscalía CDMX investiga albergue "Casa de las Mercedes" por presunta violación y traslado de menores para realizar tareas domésticas

Fiscalía CDMX investiga albergue "Casa de las Mercedes" por presunta violación y traslado de menores para realizar tareas domésticas

Halloween llega con frente frío 11 y lluvias; esta es la lista de estados afectados

Halloween llega con frente frío 11 y lluvias; esta es la lista de estados afectados

París.- Las investigaciones administrativas sobre los fallos de seguridad en el Museo del Louvre, encargadas tras el robo del pasado 19 de octubre, revelan una "subestimación crónica" y "estructural" de los riesgos de intrusión, indicó la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati.

En declaraciones a la televisión TF1, Dati afirmó que ese riesgo se ha subestimado desde hace más de 20 años, que el dispositivo de seguridad del museo más visitado del mundo está "subequipado" y los protocolos "obsoletos".

"¿Por qué? Porque no ha sido una prioridad", explicó la ministra.

Indicó que tampoco la organización y la estructura de gobernanza están adaptados a esos riesgos y, por ello, una de las medidas a tomar de manera urgente va a ser crear una dirección de seguridad, tal y como le ha pedido a la presidenta del museo, Laurence des Cars, para que el Louvre cuente con una visión global de los riesgos y una "estrategia coherente".

Lee también

La policía parisina custodia el Louvre luego del asalto. (21/10/25) Foto: AFP
La policía parisina custodia el Louvre luego del asalto. (21/10/25) Foto: AFP

Antes de finales de 2025, prometió que se van a instaurar nuevos dispositivos anti-intrusión, teniendo en cuenta que "el fallo de seguridad principal es evidentemente el dispositivo de seguridad exterior", como lo muestra el hecho de que los ladrones reventaran una ventana para llevarse, en apenas unos minutos, varias piezas de las joyas de la Corona francesa.

Habrá "equipamientos modernizados" para proteger mejor las obras en el interior y a los empleados dedicados a controlar las salas se les dará una formación de seguridad "obligatoria y sistemática", ya que actualmente no están lo suficientemente preparados, según Dati.

Lee también

La ministra comunicó este diagnóstico un día después de que las autoridades confirmaran nuevas detenciones por el robo, hasta un total de siete desde el fin de semana pasado, pero por el momento no se han recuperado las joyas robadas.

El valor material del botín robado fue estimado por el Louvre en unos 88 millones de euros, mientras que el patrimonial e histórico es inestimable, según los expertos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit aplicará “borrón y cuenta nueva”: perdonará deudas y dará descuentos a miles de acreditados. Foto: iStock / Esdelval / Infonavit

Infonavit aplicará “borrón y cuenta nueva”: perdonará deudas y dará descuentos a miles de acreditados

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Visa americana de turista B1/B2. Foto: iStock/ FTiare

¿Cómo tramitar visa de turista B1/B2 si viajas desde México este fin de año?

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Día de Muertos. iStock/ agcuesta

Día de Muertos: Significado del pan de muerto, cempasúchil y los niveles de la ofrenda