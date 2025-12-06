Más Información

Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

Comienzan a abarrotar el Zócalo para festejar 7 años de la 4T; sigue aquí el minuto por minuto

Trump, Sheinbaum y Carney meten gol en política y comercio

Ven ilegal rematar a tripulantes de posibles narcolanchas

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Ahorrará el gobierno con aumento de 13% al salario mínimo

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Caso Ayotzinapa: Muere Genoveva Sánchez, madre de uno de los 43 normalistas; "falleció sin encontrar a su hijo", lamentan colectivos

"25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Mantiene CDMX cerco sanitario por casos de sarampión

Se disparan rentas en Nuevo León para el Mundial 2026

Cuatro personas fueron detenidas este sábado tras arrojar comida a una vitrina que contiene la en la , en una de las atracciones turísticas más visitadas de la capital británica.

La Policía Metropolitana () informó hoy de que los "manifestantes" han sido arrestados por causar "daño criminal" a una "vitrina que contenía la Corona del Estado", creada en 1937 para la coronación del rey Jorge VI.

"Los agentes trabajaron en estrecha colaboración con la Policía de la Ciudad de Londres y agentes de seguridad, y cuatro personas fueron arrestadas bajo sospecha de daños criminales. Han sido puestas bajo custodia", señaló el cuerpo en un comunicado.

La acción de protesta, ocurrida sobre las 10.00 horas GMT, ha sido reivindicada por el grupo "Take Back Power" (recupera el poder), que se describe a sí mismo como un nuevo colectivo de resistencia civil no violenta.

El rey Carlos III es coronado con la corona de San Eduardo por el arzobispo de Canterbury Justin Welby durante su ceremonia de coronación en la Abadía de Westminster, Londres. Foto: AP
"Retoma el poder"

En imágenes difundidas por el propio grupo, se ve a uno de los activistas sacando de una bolsa una bandeja de papel aluminio con una tarta que arroja contra la citada vitrina.

También muestran a otro manifestante que vierte repetidamente sobre el cristal de la urna un líquido viscoso amarillo similar a unas natillas.

Después, los cuatro activistas se desabrocharon los abrigos para enseñar una camiseta con los mensajes "Take Back Power", uno de ellos gritó "la democracia se ha derrumbado" y otro proclamó que "Gran Bretaña está rota, estamos ante las joyas de la nación para retomar el poder".

Cierran Torre de Londres para investigación del incidente

Las autoridades han cerrado la Torre de Londres mientras se investiga este incidente, agregó la Policía Metropolitana.

El grupo 'Take Back Power' explicó hoy que ha llevado a cabo esta protesta para exigir al Gobierno británico que establezca una asamblea ciudadana permanente en forma de "Cámara del Pueblo" con poderes para "gravar la riqueza extrema y arreglar" el Reino Unido.

La Corona Imperial del Estado, que contiene 2.868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, cuatro rubíes y 269 perlas y pesa más de un kilogramo, se usa aún para las coronaciones, entre ellas la última de Carlos III, y para las inauguraciones del Parlamento en cada legislatura.

