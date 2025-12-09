PARÍS.– Los trabajadores del Museo del Louvre votaron el lunes a favor de realizar una huelga para protestar por sus condiciones laborales, las entradas más caras para visitantes no europeos y las deficientes medidas de seguridad evidenciadas por el reciente robo de joyas.

En una carta anunciando la huelga para el próximo lunes, dirigida a la ministra de Cultura de Francia, los sindicatos CGT, CFDT y Sud afirmaron que “visitar el Louvre se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos” para los millones de personas que vienen a admirar sus enormes colecciones de arte y artefactos.

Una alfombra en el Museo del Louvre, el miércoles 19 de noviembre de 2025 en París. (09/12/25) Foto: AP

El Louvre, el museo más visitado del mundo, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares.

Lee también Francia exhibe otro conjunto de joyas poco después de robo en el Louvre

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace dos semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

El llamado a la huelga del personal fue “votado por unanimidad” en una asamblea general, con unas 200 personas, el lunes por la mañana en el auditorio del Louvre, precisó la CGT.

Un grupo de personas llegando al Museo del Louvre en París, este sádado 26 de octubre. Foto: AP / Thomas Padilla

“Cada día, los espacios museográficos permanecen cerrados mucho más allá de lo previsto en el plan de apertura garantizada debido a la falta de personal suficiente, así como a fallos técnicos y al deterioro del edificio", aseguran los sindicatos en una carta dirigida a la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati.

El museo está en “crisis”, con recursos insuficientes y “condiciones de trabajo cada vez peores”, manifestaron los sindicatos en la misiva.

Deficiencias expuestas

"El robo del 19 de octubre de 2025 puso de relieve deficiencias en las prioridades que se habían reportado durante mucho tiempo", alegaron los sindicatos.

La dirección de la pinacoteca ha asegurado en varias ocasiones que es “consciente” de estas carencias y de la necesaria “modernización” del centro.

El director del museo reconoció “una terrible falla” de seguridad después del incidente. Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en forzar su entrada al museo y salir, utilizando un montacargas para llegar a una de las ventanas del edificio, amoladoras angulares para cortar las vitrinas de las joyas y motos para escapar.

Imagen exterior de la ventana rota un día después por donde entraron y salieron los ladrones del robo de las joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre en París, Francia, el 20 de octubre de 2025. Foto: EFE

El botín no ha sido recuperado. Incluye un collar de diamantes y esmeraldas que Napoleón regaló a la emperatriz María Luisa, joyas vinculadas a dos reinas del siglo XIX, María Amalia y Hortensia, y la tiara de perlas y diamantes de la emperatriz Eugenia.

El mantenimiento de los vastos y históricos edificios del museo, que fueron un antiguo palacio para la realeza francesa, no han estado a la altura de las demandas a raíz del aumento de visitantes de una de las principales atracciones de Francia.

Diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia sustraida del Museo del Louvre, en París. Foto: EFE/ Département Des Objets D'art Du Musée Du Louvre

Una fuga de agua el 26 de noviembre dañó cientos de publicaciones almacenadas en la biblioteca del museo, especializada en antigüedades egipcias. Las obras dañadas incluían revistas y documentos de los siglos XIX y XX, declaró el museo. La apertura de una válvula provocó la fuga en una red de tuberías de agua que se reemplazarán el año próximo, según la institución.

Lee también Fuga de agua en museo del Louvre daña cientos de documentos antiguos egipcios; descartan pérdidas irremediables

El mes pasado, el Louvre también anunció el cierre temporal de algunas oficinas de empleados y una galería pública debido al debilitamiento de las vigas del suelo.

Agentes de la policía francesa se encuentran junto a un montacargas utilizado por los ladrones para entrar al Museo del Louvre. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP.

En su aviso de huelga, los sindicatos indicaron que las instalaciones anticuadas y la insuficiencia de personal están afectando la experiencia de los visitantes, obligando al cierre de algunas exhibiciones. Exigieron que los recursos se concentren en mejoras en los edificios y en la protección del museo, sus colecciones, visitantes y empleados.

“Estamos en un museo deteriorado que ha mostrado su falta de seguridad”, afirmó Christian Galani, un funcionario sindical de la CGT que representa a los trabajadores del Louvre. Sostuvo que la votación a favor de la huelga fue unánime y que las medidas podrían forzar el cierre del museo.

“Necesitamos un cambio de marcha”, expresó Galani.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm