Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

SRE: Buscaremos llegar a un acuerdo con EU por adeudo de agua; vamos a respetar derecho humano al líquido, afirma

Menor estadounidense es rescatada en Oaxaca; había sido sustraída en EU con posible fin de trata

Tarjeta de Movilidad Integrada se vuelve digital; usuarios podrán recargar y pagar desde la App CDMX

San Salvador.- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) considera "delicada" la cancelación de vuelos hacia tras las advertencias de precaución para sobrevolar su espacio aéreo, por lo que buscará "asegurar" un diálogo que permita al sector "tomar las mejores decisiones", señaló su vicepresidente regional, Peter Cerdá, en una conferencia de prensa en San Salvador.

"Es una situación delicada donde IATA estamos muy involucrados intentando asegurar que haya diálogo y la transparencia en poder tomar las mejores decisiones como sector", respondió Cerdá al ser consultado por EFE sobre el tema.

El vicepresidente de IATA advirtió que el impacto para Venezuela es "importante", ya que el país quedó sin operaciones de aerolíneas extranjeras tras las cancelaciones y "ya estaba sufriendo una falta de conectividad a nivel regional y global".

Señaló que "hay una gran concentración de venezolanos por toda la región, en Europa por ejemplo, y la conectividad es crítica para mantener los enlaces familiares, personales, económicos".

Compartió que en España, por ejemplo, "se han cancelado cuatro líneas áreas que supone aproximadamente unos 6 mil pasajeros por semana, Panamá son 2 mil 200 pasajeros y en Colombia son 1.500 pasajeros a la semana considerando también que estamos entrando en una de las temporadas más altas para nuestra industria por la Navidad y el Año Nuevo".

"Hoy en día realmente, hasta cierto punto, Venezuela está desconectada nuevamente por la falta de conectividad", apuntó.

Cerdá añadió que "cada línea aérea está analizando la situación. Están siguiendo sus análisis de riesgo, lo hacen en independiente cada una porque las medidas que utilizan y su impacto son distintas para cada una".

Venezuela perdió en dos semanas casi dos tercios de sus frecuencias internacionales, tras la advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) estadounidense el pasado 21 de noviembre, sobre el espacio aéreo del país suramericano y el sur del Caribe, en medio de las tensiones por el despliegue aeronaval de EU en la región.

Para la primera semana de diciembre, las doce líneas aéreas internacionales que operaban en el país suspendieron vuelos.

La decisión de estas empresas llega en un momento crítico en Venezuela, en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, que el presidente Donald Trump defiende como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que su homólogo Nicolás Maduro considera un intento para propiciar un cambio de régimen en el país.

Ambos gobernantes han confirmado, por separado, que sostuvieron en días pasados una conversación telefónica, sin abundar en detalles.

