París. Luego de que el martes la Fiscalía de París confirmara un total de cuatro nuevas detenciones, dos hombres y dos mujeres, por el robo al Museo del Louvre el pasado 19 de octubre, en el que se sustrajeron ocho valiosas joyas que aún no han podido ser recuperadas, ayer el diario Le Monde dio a conocer una auditoría de seguridad de 2018 que identificaba como un punto vulnerable el balcón usado en el robo.

Antes, la confirmación de los nuevos detenidos se produjo pocos minutos después de que la prensa francesa filtrara que se había producido el arresto de un hombre al que se le atribuye ser el cuarto y último integrante del comando que perpetró el robo en la Galería de Apolo.

En cuanto a las nuevas detenciones, la Fiscalía de París indicó en un comunicado que los dos hombres tienen 38 y 39 años, mientras que las dos mujeres tienen 31 y 40 años y todos ellos son originarios de la región de París.

“Estas personas deben ser interrogadas por los investigadores”, indicó la fiscal Laure Beccuau, quien también precisó que no se dará más información sobre los cargos que se les imputan hasta que finalice su detención preventiva.

La auditoría dada a conocer por Le Monde la realizaron expertos en seguridad de la firma de joyería Van Cleef & Arpels que identificaron “con gran precisión” el riesgo que implicaba ese balcón ubicado en la fachada del edificio que da al río Sena. La Justicia, indica el diario, aún no ha tenido acceso a este informe que podría incluso explicar la estrategia empleada por los ladrones.