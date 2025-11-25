Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación del robo de joyas en el Museo del Louvre, que se suman a las cuatros personas ya imputadas en este caso, anunció la fiscalía.

"Cuatro personas fueron detenidas", dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40, indicó en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, sin precisar de qué se las acusa.

El 19 de octubre, unos delincuentes lograron introducirse en el museo y robar en pocos minutos joyas valoradas en 100 millones de dólares. Las piezas siguen sin aparecer.

La confirmación se produjo pocos minutos después de que la prensa francesa filtrara que se había producido el arresto de un hombre al que se le imputa ser el cuarto y último integrante del comando que perpetró el robo en la Galería de Apolo. *Con información de EFE

