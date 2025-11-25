Más Información

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

Violencia política, una lacra; narco no debe imponer miedo: UE

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Un 80% de acoso sexual, sin castigo en el gobierno federal

Diputado del PRI responde a Segob por señalarlo de estar detrás de bloqueos de transportistas; “acudí por invitación”, dice

Diputado del PRI responde a Segob por señalarlo de estar detrás de bloqueos de transportistas; “acudí por invitación”, dice

SCJN permite que boletas electorales tengan fotos

SCJN permite que boletas electorales tengan fotos

Tras asesinato, alumnos del CCH Sur se preparan para posible retorno a clases; advierten deficiencias en seguridad

Tras asesinato, alumnos del CCH Sur se preparan para posible retorno a clases; advierten deficiencias en seguridad

Marcha 25N: Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Marcha 25N: Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Cubanos en México rechazan propuesta de Rojo de la Vega de fundir estatuas del "Che" y Fidel; exigen reinstalación

Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación del robo de joyas en el , que se suman a las cuatros personas ya imputadas en este caso, anunció la fiscalía.

"Cuatro personas fueron detenidas", dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40, indicó en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, sin precisar de qué se las acusa.

El 19 de octubre, unos delincuentes lograron introducirse en el museo y robar en pocos minutos joyas valoradas en 100 millones de dólares. Las piezas siguen sin aparecer.

Lee también

La confirmación se produjo pocos minutos después de que la prensa francesa filtrara que se había producido el arresto de un hombre al que se le imputa ser el cuarto y último integrante del comando que perpetró el robo en la Galería de Apolo. *Con información de EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno