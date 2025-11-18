Más Información

París. El Museo de Louvre anunció el cierre de una de sus galerías al público "por precaución" después de que una auditoría revelara la "especial fragilidad" de algunas vigas de una de las alas del edificio.

La galería Campana, en el primer piso y que alberga nueve salas dedicadas a la cerámica griega antigua, estará cerrada mientras se llevan a cabo las "investigaciones" sobre "la especial fragilidad de algunas vigas que sostienen los suelos de la segunda planta del ala sur" del cuadrilátero Sully, que rodea el patio conocido como la "Cour Carrée", precisó el comunicado.

Desde hace varios años, las autoridades del museo supervisan especialmente la estructura del segundo piso del ala sur, según el texto.

"Debido a su complejo diseño arquitectónico y a las obras estructurales y de acondicionamiento realizadas en la década de 1930, los suelos de la segunda planta de esta ala presentan deficiencias", indicó el lunes.

Un informe presentado el 14 de noviembre por un gabinete de estudios técnicos alertó del estado del suelo del segundo piso en este espacio, donde se encuentran oficinas del personal del museo.

A raíz del estudio, la dirección del museo decidió bloquear el acceso a estas oficinas. Por ello, 65 empleados tendrán que abandonar el espacio durante los próximos tres días.

Y "por precaución", la galería Campana, situada en la primera planta del ala sur, permanecerá cerrada al público, agregó el comunicado.

La escalera extensible utilizada por tres ladrones para acceder a una de las plantas superiores del museo se observa durante la investigación en la esquina sureste del Museo del Louvre, en el Quai François-Mitterrand, a orillas del río Sena, tras un robo en el Museo del Louvre de París, Francia, el 19 de octubre de 2025. Foto: EFE
La escalera extensible utilizada por tres ladrones para acceder a una de las plantas superiores del museo se observa durante la investigación en la esquina sureste del Museo del Louvre, en el Quai François-Mitterrand, a orillas del río Sena, tras un robo en el Museo del Louvre de París, Francia, el 19 de octubre de 2025. Foto: EFE

"!De película!", el espectacular robo de joyas en el Louvre

El Louvre, el museo más visitado del mundo, está en el ojo del huracán desde el espectacular imperiales el pasado 19 de octubre.

Ese día, cuatro individuos estacionaron un montacargas bajo uno de los balcones del establecimiento, dos de ellos subieron a él y con una sierra radial entraron en la galería de Apolo a través de una ventana.

En cuestión de minutos, los ladrones robaron ocho joyas, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia, por un valor estimado global de más de 100 millones de dólares.

Por el momento, tres personas, todas sospechosas de haber participado directamente en el atraco, han sido inculpadas y encarceladas. Las joyas siguen sin aparecer.

