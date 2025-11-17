Más Información

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

No hubo jóvenes en marcha de Generación Z, asegura Luisa Alcalde; “había millones, pero de bots”, insiste

Reportan desplome de avioneta en Purépero, Michoacán; a bordo viajaban cinco pasajeros

"Operación Limpieza"; Fiscalía de Michoacán removerá a todo el personal de la Región Uruapan

París.- Dos jóvenes influencers belgas lograron burlar la seguridad del y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda de Leonardo Da Vinci, informaron este lunes medios franceses.

Los jóvenes tiktokeros belgas Neal y Senne, conocidos en las redes sociales de su país por sus bromas, lograron burlar la seguridad del museo más famoso del mundo y colgaron un marco con una foto de los dos en la pared, cerca de la , revelaron varios medios que mostraron el vídeo publicado por los belgas en Instagram el viernes pasado.

En sus redes sociales detallaron su plan, indicando los pasos que siguieron para llevar a cabo su acción, en un museo donde las medidas para proteger las obras se han reforzado drásticamente desde que el pasado 19 de octubre un comando de cuatro ladrones robó a plena luz del día , de un valor patrimonial incalculable.

Para poder introducir su cuadro, los jóvenes llevaron el marco compuesto de piezas de Lego desmontado y la lámina con la foto enrollada, de manera que montaron su particular "obra de arte" dentro del museo y lo pegaron en la pared y sin esperar a que los vigilantes descubriesen su acción abandonaron la sala.

Entraron una hora antes del cierre del museo y colgaron el lienzo a toda prisa. Como era imposible ponerlo en la pared junto a la Mona Lisa porque "había demasiados guardias", lo colocaron a unos metros de distancia "en la misma sala", explican en el vídeo en el que se ve cómo efectúan toda la operación.

@neal_senne Ons Schilderij In Louvre Hangen 🖼️🇫🇷 #fyp #fy #voorjou #foryou #viral ♬ origineel geluid - Neal & Senne

"Sabíamos que era arriesgado. Una vez colgada la obra, nos marchamos inmediatamente. No queríamos provocar a la seguridad ni esperar su reacción", explicaron los belgas que ya habían llevado a cabo con éxito una operación similar en el Museo de Bellas Artes de Gante (Bélgica).

Los medios franceses se hicieron eco de esta acción el mismo día en que el Museo del Louvre anunció el cierre de un espacio de oficinas y, por precaución, de una galería de antigüedades griegas que se encuentra debajo, tras haber detectado problemas de fragilidad en algunas de las vigas de esa zona del edificio.

En concreto se trata de uno de los espacios del denominado cuadrilátero Sully, que se encuentra en la zona este del enorme complejo, rodeando el denominado Patio Cuadrado (Cour Carrée).

En consecuencia, el Louvre ha reubicado a los trabajadores que ocupaban las oficinas afectadas y cerrado al público la denominada galería Campana, que se encuentra en la primera planta del ala afectada, mientras se estudia el origen de estos problemas.

El museo se encuentra en el ojo del huracán por sus problemas estructurales y sus deficiencias de seguridad desde el pasado 19 de octubre, cuando sufrió el robo de varias joyas de la Corona francesa, que no han podido ser recuperadas aún.

