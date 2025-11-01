Uno de los cinco sospechosos detenidos esta semana por el robo de joyas en el Museo del Louvre fue puesto en libertad sin cargos, según informaron el sábado a AFP sus abogadas, mientras que otro fue imputado por complicidad.

Hace dos semanas, un comando de cuatro hombres accedió en plena luz del día al museo parisino y en cuestión de minutos hurtó joyas de la Corona de Francia de un valor estimado de 102 millones de dólares.

Las autoridades francesas anunciaron inicialmente el arresto de dos sospechosos, a los que finalmente inculparon y encarcelaron el pasado miércoles.

Lee también Tras robo histórico, Francia anuncia medidas “antiintrusión” en el Louvre

Esta semana la fiscalía informó de la detención de otros cinco individuos, incluido un presunto asaltante.

Sin embargo, uno de ellos fue liberado el viernes sin cargos, dijeron sus letradas, Sofia Bougrine y Noemie Gorin.

"En estos casos de delitos graves, consideramos que las olas de detenciones se parecen más a redes de deriva", declaró a AFP Bougrine, al subrayar lo que, en su opinión, era el carácter indiscriminado de algunos de los arrestos.

No obstante, otro de los sospechosos detenidos el miércoles fue imputado por complicidad en robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

Se trata de una mujer, de 38 años y residente en el suburbio parisino de La Courneuve, que deberá comparecer la tarde del sábado ante un juez, responsable de evaluar su detención, solicitada por la fiscalía.

Lee también Caso Louvre: siete capturados por el robo de joyas imperiales; queda un fugitivo y el botín perdido

El hurto sucedió a plena luz del día; cuando los ladrones ingresaron a la Galería Apolo del museo, el personal de seguridad evacuó a los visitantes. Ayer el museo permaneció cerrado, mientras se llevan a cabo las investigaciones. Fotos: AP y EFE

Varios de los sospechosos arrestados esta semana fueron llevados este sábado ante los magistrados de un tribunal de París, pero la fiscalía no específico el número.

Los dos primeros detenidos fueron acusados de robo y conspiración criminal y encarcelados tras "admitir parcialmente los cargos", declaró esta semana la fiscal de París, Laure Beccuau.

Uno de ellos es un argelino residente en Francia, de 34 años, cuyos restos de ADN fueron encontrados en una de las motocicletas utilizadas para la huida.

El otro es un taxista sin licencia, de 39 años, del suburbio de Aubervilliers, al norte de París.

Lee también Video: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos, así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Los ladrones accedieron la mañana del 19 de octubre al Louvre, el museo más visitado del mundo, mediante un montacargas instalado en la vía pública, forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las joyas y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices. Hasta ahora, el motín sigue sin aparecer.

Entre las piezas que se llevaron destacan una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Durante su huida, dejaron caer una corona que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, la cual resultó dañada y cuya restauración será "delicada".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc