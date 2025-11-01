Más Información

Adán y Lastra favorecieron a hermano de Bermúdez

Adán y Lastra favorecieron a hermano de Bermúdez

Nueva tarifa al transporte en CDMX entra en vigor este sábado 1 de noviembre ¿de cuánto es el aumento?

Nueva tarifa al transporte en CDMX entra en vigor este sábado 1 de noviembre ¿de cuánto es el aumento?

Muere el priista Francisco Rojas, exdirector de Pemex y CFE; Alito Moreno externa sus condolencias

Muere el priista Francisco Rojas, exdirector de Pemex y CFE; Alito Moreno externa sus condolencias

El primer ministro de Canadá dice que pidió perdón a Trump por anuncio contra los aranceles

El primer ministro de Canadá dice que pidió perdón a Trump por anuncio contra los aranceles

¿Quién es El Apá y qué tuvo que ver en la muerte de “B-King” y “DJ Regio Clown”?

¿Quién es El Apá y qué tuvo que ver en la muerte de “B-King” y “DJ Regio Clown”?

Detienen a seis policías estatales por presuntos nexos con La Barredora

Detienen a seis policías estatales por presuntos nexos con La Barredora

Con lectura de autoras mexicanas, feministas protestan contra visita de Paco Ignacio Taibo II a Chiapas

Con lectura de autoras mexicanas, feministas protestan contra visita de Paco Ignacio Taibo II a Chiapas

“Los tratamos con respeto y cariño para que se vayan en paz”

“Los tratamos con respeto y cariño para que se vayan en paz”

Piden en escuelas que se reconozca a familias diversas

Piden en escuelas que se reconozca a familias diversas

Simón Levy llama a hotel en Lisboa y niega haber estado allí; pide que llamen si quieren verificarlo

Simón Levy llama a hotel en Lisboa y niega haber estado allí; pide que llamen si quieren verificarlo

Gobierno de CDMX aprueba aumento del pasaje de transporte un peso con 50 centavos

Gobierno de CDMX aprueba aumento del pasaje de transporte un peso con 50 centavos

Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes" fue en ambas sedes de la institución en alcaldía Cuauhtémoc

Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes" fue en ambas sedes de la institución en alcaldía Cuauhtémoc

Uno de los cinco sospechosos detenidos esta semana por el robo de joyas en el Museo del Louvre fue puesto en libertad sin cargos, según informaron el sábado a AFP sus abogadas, mientras que otro fue imputado por complicidad.

Hace dos semanas, un comando de cuatro hombres accedió en plena luz del día al museo parisino y en cuestión de minutos hurtó joyas de la Corona de Francia de un valor estimado de 102 millones de dólares.

Las autoridades francesas anunciaron inicialmente el arresto de dos sospechosos, a los que finalmente inculparon y encarcelaron el pasado miércoles.

Lee también

Esta semana la fiscalía informó de la detención de otros cinco individuos, incluido un presunto asaltante.

Sin embargo, uno de ellos fue liberado el viernes sin cargos, dijeron sus letradas, Sofia Bougrine y Noemie Gorin.

"En estos casos de delitos graves, consideramos que las olas de detenciones se parecen más a redes de deriva", declaró a AFP Bougrine, al subrayar lo que, en su opinión, era el carácter indiscriminado de algunos de los arrestos.

No obstante, otro de los sospechosos detenidos el miércoles fue imputado por complicidad en robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

Se trata de una mujer, de 38 años y residente en el suburbio parisino de La Courneuve, que deberá comparecer la tarde del sábado ante un juez, responsable de evaluar su detención, solicitada por la fiscalía.

Lee también

El hurto sucedió a plena luz del día; cuando los ladrones ingresaron a la Galería Apolo del museo, el personal de seguridad evacuó a los visitantes. Ayer el museo permaneció cerrado, mientras se llevan a cabo las investigaciones. Fotos: AP y EFE
El hurto sucedió a plena luz del día; cuando los ladrones ingresaron a la Galería Apolo del museo, el personal de seguridad evacuó a los visitantes. Ayer el museo permaneció cerrado, mientras se llevan a cabo las investigaciones. Fotos: AP y EFE

Varios de los sospechosos arrestados esta semana fueron llevados este sábado ante los magistrados de un tribunal de París, pero la fiscalía no específico el número.

Los dos primeros detenidos fueron acusados de robo y conspiración criminal y encarcelados tras "admitir parcialmente los cargos", declaró esta semana la fiscal de París, Laure Beccuau.

Uno de ellos es un argelino residente en Francia, de 34 años, cuyos restos de ADN fueron encontrados en una de las motocicletas utilizadas para la huida.

El otro es un taxista sin licencia, de 39 años, del suburbio de Aubervilliers, al norte de París.

Lee también

Los ladrones accedieron la mañana del 19 de octubre al Louvre, el museo más visitado del mundo, mediante un montacargas instalado en la vía pública, forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las joyas y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices. Hasta ahora, el motín sigue sin aparecer.

Entre las piezas que se llevaron destacan una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

Durante su huida, dejaron caer una corona que perteneció a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, la cual resultó dañada y cuya restauración será "delicada".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda