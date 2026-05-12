Más Información

Se disparan asesinatos de policías durante la gestión de Rocha Moya

Se disparan asesinatos de policías durante la gestión de Rocha Moya

La mañanera de Sheinbaum, 12 de mayo, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 12 de mayo, minuto a minuto

SEP da marcha atrás; acuerda no mover cierre del ciclo escolar

SEP da marcha atrás; acuerda no mover cierre del ciclo escolar

Identifican a tres mexicanos entre migrantes hallados muertos en tren de Texas; SRE brinda asistencia consular a familias

Identifican a tres mexicanos entre migrantes hallados muertos en tren de Texas; SRE brinda asistencia consular a familias

Incendio tras explosión en refinería de Pemex en Salina Cruz deja seis lesionados; autoridades activan protocolos de emergencia

Incendio tras explosión en refinería de Pemex en Salina Cruz deja seis lesionados; autoridades activan protocolos de emergencia

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

El canciller sostuvo un encuentro con Roberto Lazzeri, director general del Banco Nacional de Comercio Exterior y de Nacional Financiera, y propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como embajador de México en Estados Unidos.

En la reunión del lunes, Velasco y Lazzeri celebraron un convenio de colaboración para implementar la Estrategia para la Internacionalización Económica de México.

El acuerdo, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), establece la elaboración de un Programa de Trabajo Conjunto 2026‑2030 para fortalecer las exportaciones y atraer inversión extranjera directa de calidad.

Lee también

También apoyar la internacionalización de empresas mexicanas, en especial Mipymes, mediante la coordinación con las Representaciones de México en el Exterior, la identificación de mercados prioritarios, la capacitación en comercio exterior, el seguimiento de oportunidades de negocio y la promoción internacional, en alineación con el .

Bancomext destacó el impulso de la una estrategia para la internacionalización económica y fortalecer las exportaciones, atracción de inversión extranjera directa y apoyo a las empresas mexicanas de el exterior.

em/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]