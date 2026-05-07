Alcanzar los objetivos que se fijaron en las acciones del Plan México que se anunciaron hace unos días dependerá de una coordinación intergubernamental y de un ejercicio presupuestal en momentos en que los recursos presupuestales son menores a los compromisos, dijo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Añadió que es importante que los plazos se cumplan, pero también que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno funcione al momento de aplicar la simplificación administrativa y que las metas se traduzcan en proyectos operando y no solo en convocatorias publicadas.

En un documento, el organismo dijo que los recientes anuncios hechos para atraer más inversiones incluyen decretos, instituciones y plazos concretos, lo que da solidez formal a las propuestas y ello debe reconocerse.

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“Sin embargo, el plan convive con tensiones que no resuelve por sí solo. La meta energética es inédita en su ambición y ajustada en su plazo. La simplificación administrativa depende de una coordinación intergubernamental que, históricamente, ha sido uno de los eslabones más débiles del Estado mexicano”, añadió.

Además de que si bien se prometen mejoras en materia fiscal como criterios de auditorías uniformes, fortalecer la aplicación de tratados para evitar la doble tributación, entre otros, hay contradicciones porque “el Plan Maestro SAT endurece simultáneamente la fiscalización contra evasión y el uso de facturas falsas”.

En otras palabras, “la certeza fiscal coexiste con una agenda de fiscalización más agresiva que exigirá a las empresas que se revisen hacia adentro”.

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Sobre “la inversión en infraestructura, aunque significativa en su anuncio, presenta una brecha importante entre lo comprometido y los recursos presupuestales disponibles a corto plazo”.

Aunque el plan busca realizar una inversión de 523 mil millones de pesos en infraestructura carretera, el presupuesto actual solo incluye 5.3% de esa cantidad, lo que “sugiere que gran parte del plan dependerá de inversión privada y esquemas mixtos que aún no se han definido”.

El planteamiento de incrementar la generación eléctrica con energía limpia de 24% a 38% en el 2030, es un porcentaje que está por debajo de la meta del Plan Nacional de Desarrollo de 45%.

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Además 9.8 gigawatts se tendrán que construir por Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero el presupuesto de inversión de la empresa estatal cayó 16.7% en 2026, además de que hay un “historial de subejercicio en años pasados”.

En el Plan México no se toma en cuenta que “sin expansión paralela, la nueva generación no llegará al consumidor. El cuello de botella estructural persiste: la red de transmisión creció apenas 3.8% entre 2018 y 2025.

Para el IMCO la credibilidad de las acciones va a depender de que realmente se ejecuten los proyectos, más que del diseño que tuvo el Plan México.

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