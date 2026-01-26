Más Información

Durante el 2026, los contribuyentes que incurran en la compra-venta de falsas para respaldar operaciones inexistentes, serán blanco del fisco.

Para ello, el (SAT) ejercerá una fiscalización con esquemas inteligentes.

A los causantes cumplidos y honestos los apoyará con la , abrirá más oficinas de atención al contribuyente y promete agilizar la devolución de impuestos.

Esos serán los ejes de trabajo del que estableció para este año contenidos en su Plan Maestro 2026 que dio a conocer este lunes en el que se compromete a no molestar a los causantes que cumplen sus obligaciones de manera correcta.

Todo lo anterior servirá, según el SAT, para consolidar la nueva cultura contributiva en el país y al fomento del cumplimiento voluntario de las , garantizando un trato digno y cercano a las y los contribuyentes.

CFDI apócrifos

Llevará a cabo procesos de revisión oportunos para identificar a quienes compren o vendan de facturas falsas.

Realizará el cobro de las contribuciones omitidas por la compra de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet () apócrifos.

De ahí que aquellos contribuyentes que recibieron facturas declaradas como no verdaderas tendrán 30 días para corregir esta situación, se indica en el plan de ruta.

Revisiones antievasión

Según el documento, el SAT establecerá criterios específicos en la programación de, entre los que se incluyen esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando.

Lo anterior, se asegura, permitirá que las revisiones se enfoquen en quienes presentan irregularidades

Garantizó que la implementación de dichos esquemas de fiscalización, serán transparentes y objetivos.

Más oficinas de atención

Otro de los ejes del Plan Maestro 2026 que el órgano recaudador de impuestos se propone para el presente ejercicio es dar una atención honesta, cercana y con calidez.

El propósito es acercar los trámites y , para lo cual ampliará su presencia con la apertura de nuevas oficinas en nueve estados de la República.

Eligió Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.

También fortalecerá el programa Oficina Móvil en las 32 entidades del país.

Ofrecerá asistencia y orientación de manera honesta y cálida, a fin de explicar con claridad al contribuyente su , sus derechos y obligaciones.

Devolución de impuestos

De manera específica, se propuso brindar orientación especializada para integrar la información requerida en los trámites de devolución de impuestos, con lo que se buscará agilizar dicho proceso.

Va a fortalecer el uso de nuevas tecnologías para realizar más y se ampliará el sistema de citas para atender y orientar al contribuyente que se encuentra en revisión o auditoría.

Implementará nuevos formatos con el propósito de continuar con la política de simplificación, lo que ayudará a facilitar la presentación de trámites, y para la optimización del tiempo de atención en sus 166 oficinas.

Renovará el proceso del Servicio de Aclaración al Contribuyente (Ventana Virtual) para atender las necesidades de orientación y cumplimiento de manera ágil, eficiente y conclusiva.

