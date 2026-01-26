La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el jueves pasado, Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego acudió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para manifestar su "deseo de pagar" los impuestos que adeudan, que suman 51 mil millones de pesos.

La Mandataria federal indicó que a partir de este acercamiento, hay mesas entre el SAT y Grupo Salinas para ver el alcance de los beneficios y las disminuciones que pueden alcanzar y determinar los términos en que se realizará el pago, lo cual, señaló, en esta semana deberá quedar resuelto.

A pregunta expresa en conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal recordó que al manifestar su intención de pagar, Grupo Salinas se hace acreedor a diversos beneficios conforme a la ley.

"Sí, ellos se presentaron el jueves al Sistema de Administración Tributaria, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley", dijo.

"Al ser considerado dentro del plazo, porque el día límite era el viernes al hacerlo día jueves, ¿esto todavía digamos es un aplazamiento, un alargamiento para hablar?", se le preguntó.

"Sí, porque plantearon su deseo de pagar, al plantear su deseo de pagar. Entonces ahí se abre el espacio y esperamos qué ocurra esta semana y cómo van a pagar. Eso es lo que está en este momento en la mesa", respondió.

"¿Es decir, esta misma semana quedaría resuelto", se le insistió.

"Esta semana tiene que quedar resuelto sí", contestó en Palacio Nacional.

