El empresario Ricardo Salinas Pliego tiene esta semana para pagar el adeudo de 51 mil millones de pesos que tiene con el gobierno federal, informó Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT.

En conferencia de prensa, detalló que se le notificó el pasado 15 de enero, y a partir de ahí, Salinas Pliego tiene cinco días para saldar su deuda.

“Se enviaron los requerimientos de cobro, se enviaron el viernes 9 de enero y se notificó el jueves pasado, a partir del viernes ya surte efectos, y el código fiscal de la federación establece que a partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen cinco días, que sería esta semana”, explicó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en caso de cumplimiento, el empresario podrá solicitar hasta 39% de ajuste de la deuda.

“Esperamos que pague. En caso de intención de pago podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales, dependiendo del orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser de hasta 39% de conformidad con la ley”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr