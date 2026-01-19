Más Información

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Muere el diseñador Valentino Garavani; tenía 93 años

Que se investigue a hijo de AMLO por descarrilamiento: Sheinbaum; responsables de la técnica fueron los ingenieros, dice

Sheinbaum explica presencia de avión Hércules de EU en México; descarta ingreso de tropas

Trump liga Groenlandia a no haber recibido el Nobel; "ya no me siento obligado a pensar en la paz"

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

La Presidenta espera que el Senado de la República apruebe pronto la designación del exfiscal General de la República, , para la Embajada de Reino Unido.

“Entiendo se va a aprobar, se puede aprobar por la Comisión permanente, se aprueba en estos días”, explicó en la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

Tras su renuncia a la , Gertz Manero aceptó la propuesta que le hizo la Mandataria.

La embajada de Reino Unido acepto el beneplácito para que el exfiscal llegara a la Embajada de México en dicho país.

