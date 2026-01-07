Tras más de un mes de renunciar a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero fue elegido como embajador de México en Reino Unido, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal fue cuestionada sobre el nuevo cargo del exfiscal Gertz Manero:

- Por último, Presidenta, ¿ya se sabe a qué embajada va a ir Alejandro Gertz, algún problema para conseguir el permiso a donde va a acudir?

- Lo puedo decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, a Inglaterra, tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría.

Comentó la Presidenta sin dar detalles de cuándo estaría yéndose a aquel país el exfiscal.

De esta manera, Alejandro Gertz Manero, quien renunció al cargo de fiscal general el 27 de noviembre de 2025, ocuparía el lugar de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena.

¿Quién es Alejandro Gertz Manero, el nuevo embajador de México en Reino Unido?

Alejandro Gertz Manero es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), por Mount Union y por la Universidad de las Américas (UDLA).

Fue catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la UNAM y en la Universidad de las Américas.

Como funcionario ha ocupado cargos como secretario General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, agente del Ministerio Público Federal, auxiliar del procurador General de la República y jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación en la PGR.

Es fundador y primer director General del Instituto Técnico de la PGR y primer Coordinador Nacional de la Campaña contra el Narcotráfico.

Gertz Manero fue vicepresidente y presidente de la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES) y presidente del Consejo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Marina.

También fungió como rector de la Universidad de las Américas y es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.; del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A. C. y de la Academia Mexicana de la Educación.

Fue encargado del despacho de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

En 2019, Gertz Manero formó parte de la terna de candidatos elegidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, y fue elegido en el cargo.

Desde el 19 de enero de 2019, Gertz Manero ocupó el cargo de fiscal general hasta su renuncia, el jueves 27 de noviembre del año pasado.

