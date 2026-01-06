Más Información

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales () de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pertenecientes a la organización repartieron juguetes a niñas y niños de la alcaldía Iztapalapa, luego de llevar a cabo una colecta en las instalaciones de su escuela, para que todos los pequeños recibieran regalos y "no se olviden de la magia de este día".

desde pelotas, muñecas, dinosaurios y osos de peluche; aros, balones, kits de enfermería de juguete, pistolas, entre otras cosas.

Niñas y niños se acercaron en cuanto los jóvenes los llamaron y, contentos, recibieron algunos de estos juguetes. Con alegría, enseguida comenzaron a jugar con ellos. "Muchas gracias", decían.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM reparten juguetes en la alcaldía Iztapalapa. Foto: Gabriel Pano.
"En esta ocasión quisimos hacer una acción social dedicada al Día de Reyes Magos y, por lo tanto, organizamos desde hace un mes una colecta de juguetes", dijo Margarita Valencia, estudiante de la FCPyS.

Explicó que quisieron que este 6 de enero no solamente reciban juguetes aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo por parte de los Reyes Magos, pues Melchor, Gaspar y Baltazar no pueden darle a todos los pequeños.

"Sino también aquellos los cuales no se encuentren quizá en las mejores condiciones y no se olviden de la magia de este día", mencionó.

Margarita contó que la colecta inició dos meses antes en la FCPyS, y aunque al principio no hubo tan buena convocatoria, celebró que al final sus compañeros comenzaron a participar más y a donar distintos juguetes.

