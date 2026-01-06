Aunque saben que no se portaron muy bien el año que pasó, niñas y niños que acudieron a la Macroplaza de Iztapalapa agradecieron a los Tres Reyes Magos por haber aterrizado en sus hogares y traerles los juguetes que les encargaron.

"Queridos Reyes Magos: este año no me he portado muy bien, pero les quiero pedir sólo una cosa, el patín eléctrico y cuando vinieron, pues me trajeron juguetes armables", dijo Diego con un pie arriba de su regalo y las manos en el maniobro.

Con los tenis sucios de tanto frenar, Diego estrenó su patín color azul que solicitó a los Melchor, Gaspar y Baltazar, y le sacó brillo dando vueltas por la Macroplaza y derrapando, como un nuevo truco que aprendió.

Niños y niñas disfrutan de sus regalos de Día de Reyes en la Macroplaza de Iztapalapa. Foto: Gabriel Pano

Lee también: Policías asisten parto en calles de alcaldía Tlalpan; madre e hijo se encuentran sanos

Dijo estar feliz por poder jugar en este Día de Reyes, aunque al principio le costó un poco "agarrarle la onda".

"Ya sabes, al principio estaba un poquito decepcionado porque creo que no prendía, pero ya sé cómo manejarlo", celebró.

Adrián, su hermanito, seguía sus pasos con otro patín que también le trajeron los Tres Reyes Magos. Intentaba copiar sus maniobras y avanzaban por la Macroplaza de Iztapalapa como si llevaran años conduciendo sus veloces vehículos.

Pero también, dijo, admitió que no se portó nada bien.

Lee también: Alcalde de Magdalena Contreras encabeza partida de Rosca de Reyes; invita a niños y niñas a entrega de juguetes

"Súper mal, podría decir", admitió el niño sin ningún reparo.

Sin embargo, por lo mismo señaló que era importante no desaprovechar la oportunidad de salir a jugar, pues hay niños que no lo pueden hacer.

"Pues no debo de desaprovechar la oportunidad de salir con mi patín tampoco. Y por eso me lo traje", aseguró.

Gabriela Macías, su mamá, habló de la emoción que tenía tanto Diego como Adrián al esperar a Melchor, Gaspar y Baltazar, quienes les aseguró que no llegarían de no dormirse. "No se querían ni dormir, hasta las 5 de la mañana, y les dije que no llegaban si estaban despiertos."

Niños y niñas disfrutan de sus regalos de Día de Reyes en la Macroplaza de Iztapalapa. Foto: Gabriel Pano

Lee también: Iniciarán excavaciones en Iztapalapa para reforzar colector Teotongo

Agregó que lo más importante es que no se pierda la ilusión.

"Lo que he visto es que ahorita ya no piden patines o patinetas o cosas así, ya están pidiendo celulares, tabletas, cosas electrónicas. Y yo creo que la importancia de que les traigan patines para que sigan conviviendo con más niños y que no pierdan la ilusión", señaló.

Este 6 de enero, la Macroplaza se convirtió en un espacio donde algunos niños malportados y otros no tanto disfrutaron de sus juguetes, que iban desde bicicletas, balones de fútbol y guantes de portero, patinetas y hasta triciclos.

Aunque algunos se cayeron, nunca dejaron de disfrutar de la magia del Día de Reyes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr