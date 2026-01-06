Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina ayudaron a una mujer en labor de parto a recibir a su bebé en calles de la alcaldía Tlalpan.

La madre se encontraba recostada en el piso en la avenida Canal de Miramontes, a la altura de la calle San Remo, de la colonia Residencial Acoxpa, hasta donde llegaron los uniformados de la SSC.

Otra mujer en el lugar informó a los oficiales que la persona en el suelo era su nuera, de 18 años, quien tenía 8 meses de gestación y presentaba fuertes dolores y contracciones.

Por lo anterior, los policías se alistaron para el parto y en pocos minutos recibieron al bebé, aseguró la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Posteriormente, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al sitio y tras revisar a la madre y su bebé diagnosticaron que ambos se encontraban sanos y los trasladaron a un hospital para recibir atención especializada.

