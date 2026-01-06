La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, aseguró que la próxima semana iniciará la excavación para la construcción del reforzamiento del Colector Teotongo, en el territorio de la demarcación, a fin de dirigir 50 metros cúbicos de agua hacia el vaso regulador de El Salado y evitar inundaciones como las del 2025, que consideró "atípicas".

Recordó que la obra tendrá que ser concluida a más tardar este 30 de mayo, con miras a la próxima temporada de lluvias.

"Ya arrancamos. O sea, prácticamente los trabajos arrancaron en diciembre. Pero la excavación, que es como un poco lo que uno puede ubicar como arranque de obra inicia la próxima semana", dijo la edil.

Señaló que, con esta primera etapa, con una inversión de 350 millones de pesos por parte del Gobierno federal, se beneficiará a las colonias de Santa Marta Acatitla, La Colmena y Ermita Zaragoza, que "es la zona que tenemos colapsada en cada temporada de lluvia, que pues se nos inunda".

En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria señaló que antes de iniciar con la excavación, se lleva a cabo el diagnóstico de las vialidades que deberán ser afectadas por esta obra durante cinco meses, a fin de prevenir a los habitantes de la demarcación.

"Hoy se fueron a hacer un recorrido para checar exactamente los lugares que se van a afectar, es decir, las vialidades que van a ser cerradas momentáneamente, entre los Reyes La Paz e Iztapalapa y hacer una comunicación con la población o con los sectores", refirió.

Aleida Alavez comentó que para esta obra se verán afectadas unidades de transporte público, comerciantes y vecinos de la zona.

Por lo que este miércoles, adelantó, se comunicará con mucha precisión cuáles serán las calles afectadas, a fin de tener la información puntual y crear un esquema de acompañamiento y alternativas viales.

Indicó que se contarán con reuniones cada martes con las diversas autoridades involucradas para reportar los avances.

La alcaldesa explicó que se trata de la primera de las tres etapas de este proyecto realizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que contempla un reforzamiento en el colector que iniciará a un costado de la autopista México-Puebla, pasará por el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, y regresará a Iztapalapa cerca del Puenta La Concordia, para luego dirigirse hacia el vaso regulador El Salado.

El proyecto en su totalidad contempla una inversión de 2 mil 800 millones de pesos.

Se propondrá una obra paralela

Al mismo tiempo, Aleida Alavez adelantó que, a la par, se propondrá a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) la construcción de diversos pozos de infiltración que se ubicarán en distintos terrenos de la Sierra Santa Catarina.

Detalló que con ello se pretende captar el agua arriba para que, al momento de bajar hacia el Colector Teotongo, lo haga con menos fuerza, y reforzar así la labor de este sistema.

"Lo que queremos es captar el agua de lluvia acá arriba. De tal manera que, si captamos el agua de lluvia, pues baja menos y baja con menos fuerza el agua de Iztapalapa porque siempre se va a Los Reyes o en su caso a la colmena", comentó.

Agregó que el agua almacenada irá directo a los mantos friáticos, a fin de humedecer el suelo de Iztapalapa y reverdecer el territorio.

