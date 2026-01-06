Este 6 de enero decenas de niñas y niños acudieron con sus papás al Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, para divertirse y estrenar los juguetes que los Reyes Magos les trajeron.

Durante un recorrido de EL UNIVERSAL, se pudo ver a pequeños de todas las edades con triciclos, bicicletas, patines, scooters y hasta con go karts.

Familias asisten al Parque Tezozómoc para que niños estrenen los juguetes que les trajeron los Reyes Magos. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Debido a las características del Parque, las niñas y niños podían andar felizmente con sus juguetes sin ningún tipo de peligro, eso sí, estaban observados muy de cerca por sus padres.

Se pudo apreciar que algunos tutores ayudaban a su hijos e hijas a mantener el equilibrio en sus patines y bicicletas, pues las primeras veces siempre es complicado y con un poco de miedo subirse a estos vehículos no motorizados, aunque se tenga el equipo de protección adecuado.

Por supuesto, los menores también se entretenían con otros juguetes que les trajeron los Reyes Magos como figuras, balones y pistas.

Daniel Baruch mencionó que acudió con su esposa e hija de 2 años para que pudiera divertirse en el Parque.

“Venimos para que pueda disfrutar de sus juguetes, y para poder pasar un buen momento en familia. La ilusión del Día de Reyes no debe perderse, debemos de seguir cultivando esa bonita tradición. Nosotros como papás y ellos como niños no debemos de perder esa ilusión y carencia”, expuso.

Rosalba Rodríguez llegó al Parque Tezozómoc con su pequeño hijo y con su esposo a pasar una mañana agradable, pues destacó que el 6 de enero también es una buena fecha para fomentar la unión familiar.

“El bebé pues ya tiene más de 2 añitos y yo creo que él ya se puede divertir mejor en un lugar como éste, un parque. Y pues lo trajimos con su juguete del día de Reyes y pues estamos aquí pasando una bonita mañana en familia”, aseveró.

José Antonio Rodríguez añadió que la tradición del Día de Reyes es muy bonita porque se va pasando de generación en generación. “Y uno conforme va creciendo va esperando con la ilusión de hacer nuestra cartita, de esperar a los Reyes y por la mañana despertarse y ver lo que nos trajeron; entonces es una muy bonita tradición y yo creo que es un día también que une mucho a la familia”.

Además de niñas y niños disfrutando sus juguetes, se pudo apreciar a varios jóvenes que acudían en grupo o pareja a pasar un buen rato en el Parque. Otros más llevaban una Rosca de Reyes para partirla con sus amigos, conservando ellos también esta tradición, aunque ya sin juguetes.

La alcaldía Azcapotzalco organizó un festival en el lugar, por lo que también se repartieron juguetes entre las y los asistentes.

