Más Información
Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo
Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"
Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo
Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación
Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales
Entre el rugir de motocicletas y coronas de flores blancas, familiares y amigos despidieron a Roberto Hernández, motociclista que murió tras ser arrollado por un automovilista en el cruce de Periférico y Eje 6, en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 3 de diciembre de 2026.
Roberto fue velado en su domicilio de la colonia Valle de San Lorenzo y posteriormente enterrado en el panteón de San Lorenzo. Quienes lo conocieron lo recordaron como un hombre trabajador y siempre sonriente. De acuerdo con los primeros reportes y un video difundido en redes sociales, el motociclista fue embestido por detrás y arrastrado durante aproximadamente dos kilómetros y medio.
Lee también: CDMX estrena 50 nuevos camiones de limpia; buscan reforzar la recolección de residuos en la capital
El hermano de la víctima, Rodrigo Hernández, afirmó que no se trató de un accidente vial. “Se lo llevó arrastrando casi dos kilómetros. Eso no puede ser considerado un accidente”, señaló, al exigir que el caso sea investigado como homicidio doloso. El vehículo involucrado fue localizado días después en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Durante el sepelio, los hijos de Roberto ofrecieron emotivos mensajes. Iván pidió recordarlo por su sonrisa, mientras que Nancy destacó la “buena vibra” y enseñanzas que su padre les dejó.
La familia de Roberto Hernández reiteró su llamado a las autoridades para que el caso no quede impune y se haga justicia.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que abrió una investigación por el delito de homicidio culposo en agravio del motociclista que fue arrastrado por un automovilista en calles de Iztapalapa, la noche del sábado 3 de enero, además de que hasta el momento no se tiene identificado al conductor responsable.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]