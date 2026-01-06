Entre el rugir de motocicletas y coronas de flores blancas, familiares y amigos despidieron a Roberto Hernández, motociclista que murió tras ser arrollado por un automovilista en el cruce de Periférico y Eje 6, en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 3 de diciembre de 2026.

Roberto fue velado en su domicilio de la colonia Valle de San Lorenzo y posteriormente enterrado en el panteón de San Lorenzo. Quienes lo conocieron lo recordaron como un hombre trabajador y siempre sonriente. De acuerdo con los primeros reportes y un video difundido en redes sociales, el motociclista fue embestido por detrás y arrastrado durante aproximadamente dos kilómetros y medio.

El hermano de la víctima, Rodrigo Hernández, afirmó que no se trató de un accidente vial. “Se lo llevó arrastrando casi dos kilómetros. Eso no puede ser considerado un accidente”, señaló, al exigir que el caso sea investigado como homicidio doloso. El vehículo involucrado fue localizado días después en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Entre el rugir de motocicletas despiden a Roberto Hernández; familiares exigen que el caso se investigue como homicidio doloso. Foto: Juan Carlos Williams.

Durante el sepelio, los hijos de Roberto ofrecieron emotivos mensajes. Iván pidió recordarlo por su sonrisa, mientras que Nancy destacó la “buena vibra” y enseñanzas que su padre les dejó.

La familia de Roberto Hernández reiteró su llamado a las autoridades para que el caso no quede impune y se haga justicia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que abrió una investigación por el delito de homicidio culposo en agravio del motociclista que fue arrastrado por un automovilista en calles de Iztapalapa, la noche del sábado 3 de enero, además de que hasta el momento no se tiene identificado al conductor responsable.

