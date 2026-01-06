A una semana de que entró en vigor el nuevo esquema de separación de residuos en la CDMX, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de 50 camiones de recolección de residuos para las alcaldías, para lo que el Gobierno de la CDMX invirtió casi 200 millones de pesos.

Esto, como parte de un compromiso que hizo la administración capitalina para que por cada unidad de limpia que adquieran las alcaldías, el Gobierno de la CDMX les otorgará otra.

De esta forma, Álvaro Obregón fue la demarcación que más camiones adquirió, con un total de 10 unidades por lo que se le entregó la misma cantidad por parte del Gobierno central.

Al dar el banderazo de salida de las nuevas unidades, desde la plancha del Zócalo, Brugada Molina llamó a que todos los camiones que sean sustituidos por nuevos sean chatarrizados, para evitar que sigan contaminando.

Tras resaltar que cada persona produce un promedio de un kilo de residuos al día, pidió cambiar el término de “basura” por el de residuos y darle una segunda vida o más a todo lo que se desecha en la capital.

Resaltó que en el último año se ha hecho una inversión de 170 millones de pesos en el Bordo Poniente para la transformación de residuos orgánicos, pero advirtió que para que esto funcione, es necesario que los residuos lleguen limpios y sin contaminarse desde la fuente, por lo que llamó a los capitalinos a cumplir con la separación desde los hogares.

En su oportunidad, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, destacó que se trata de camiones modernos con nueva tecnología que genera menos emisiones al medio ambiente, por lo que contaminan menos.

Asimismo, felicitó a la alcaldía Álvaro Obregón por ser la demarcación que más camiones adquirió.

En tanto, la secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza, destacó que este es “un paso más en la nueva era” de la gestión de residuos en la capital del país.

