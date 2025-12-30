La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que los contenedores de tres colores distintos que entregó este lunes en Azcapotzalco son “una manera formativa” para explicar a la población cómo deben hacer la separación de residuos en tres categorías que entra en funciones este 1 de enero.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina consideró que la población de la CDMX ya tiene la cultura de separación de residuos, pero advirtió que lo que falta es que se intencione más y que los camiones lo reciban separado.

“En casa no se junta el residuo orgánico de las comidas con el residuo sanitario, ni se junta el papel y todo lo que es reciclable con otro de los espacios de separación, de por sí, todos en casa tenemos separados este tipo de residuos, ahora sólo falta que lo intencionen más”, indicó.

A partir de este jueves 1 de enero, los residuos de los hogares, escuelas y negocios de la ciudad deberán separarse en tres fracciones: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, y los camiones los recogerán en días diferenciados.

La mandataria capitalina explicó que se propuso que fueran tres categorías porque la separación en dos es algo atrasado, toda vez que hay países en donde los residuos se separan hasta en 10 categorías.

“Es una campaña que arranca a final de año, que va a continuar todo el año y estoy segura que a finales de 2026 debemos tener resultados de esto que estamos diciendo”, expresó.

Aseveró que para que cumplir con le objetivo de reducir los residuos que no se separan, se tienen que cambiar algunas dinámicas en la CDMX, como es lograr que funcione correctamente la planta de tratamiento de residuos orgánicos y mejorar las plantas recicladoras, algo en lo que ya se trabaja.

Al respecto, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, destacó que este el mejor momento para iniciar esta campaña de separación de residuos, para ir mejorando estos hábitos a largo plazo.

