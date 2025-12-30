Más Información

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; expresidentes del PAN lamentan deceso

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; expresidentes del PAN lamentan deceso

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

La jefa de Gobierno, aseveró que los de tres colores distintos que entregó este lunes en Azcapotzalco son “una manera formativa” para explicar a la población cómo deben hacer la que entra en funciones este 1 de enero.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina consideró que la población de la CDMX ya tiene la , pero advirtió que lo que falta es que se intencione más y que los camiones lo reciban separado.

“En casa no se junta el residuo orgánico de las comidas con el residuo sanitario, ni se junta el papel y todo lo que es reciclable con otro de los espacios de separación, de por sí, todos en casa tenemos separados este tipo de residuos, ahora sólo falta que lo intencionen más”, indicó.

A partir de este jueves 1 de enero, los residuos de los hogares, escuelas y negocios de la ciudad deberán separarse en tres fracciones: orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, y los camiones los recogerán en días diferenciados.

Leer también:

La mandataria capitalina explicó que se propuso que fueran tres categorías porque la separación en dos es algo atrasado, toda vez que hay países en donde los residuos se separan hasta en 10 categorías.

“Es una campaña que arranca a final de año, que va a continuar todo el año y estoy segura que a finales de 2026 debemos tener resultados de esto que estamos diciendo”, expresó.

Aseveró que para que cumplir con le objetivo de reducir los residuos que no se separan, se tienen que cambiar algunas dinámicas en la CDMX, como es lograr que funcione correctamente la planta de tratamiento de residuos orgánicos y mejorar las plantas recicladoras, algo en lo que ya se trabaja.

Al respecto, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, destacó que este el mejor momento para iniciar esta campaña de separación de residuos, para ir mejorando estos hábitos a largo plazo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]