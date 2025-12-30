En el penúltimo día del año, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que en lo que va de su administración se ha avanzado en 85 de los 91 compromisos que hizo al inicio de su gestión -en octubre de 2024-, y destacó que en el 92% de esos compromisos se ha cumplido.

“Hemos avanzado en 85 de los 91 compromisos para el 2030, que fue justo nuestra propuesta de gobierno y esto me da mucho gusto, el 92% de los compromisos, hemos venido cumpliéndolos, esto significa que ante la ciudadanía, hemos construido un gobierno que sirve a la población y que lo que dijimos, lo hacemos”, dijo.

En conferencia de prensa tras la entrega de viviendas reconstruidas, la mandataria resaltó avances de su administración a lo largo de 2025, entre los que enumeró la puesta en marcha del Sistema Público de Cuidados, así como una reducción en los delitos de alto impacto en la CDMX, en especial en los homicidios que, aseveró, bajaron un 10%.

“Hasta ahorita, que estamos a dos días de cerrar el año, tenemos a nivel de homicidios, la cifra más baja de todo el año, en homicidios por ejemplo, en el mes de diciembre. Hemos logrado atender la compra de patrullas, la compra de videocámaras, que con ello significa ya ser la ciudad más videovigilada de América, como fue uno de nuestros compromisos”, dijo.

Aseguró que aún no están “totalmente conformes” en materia de seguridad, pues el objetivo es que así como bajan las cifras de delitos, la población realmente lo perciba.

Asimismo, destacó que la CDMX tiene finanzas sólidas, así como un aumento del 55% en la inversión pública para la ciudad, tanto para el año que concluye como para 2026.

Por otro lado, Brugada Molina resaltó que a diferencia de gobiernos anteriores que eran “arrogantes” y no se acercaban a la gente, su administración se ha caracterizado por la cercanía con la población, a través de acciones como el Casa por Casa y los martes de Zócalo Ciudadano.

Explosión en la concordia y homicidio de colaboradores

La mandataria se refirió a los temas más difíciles que enfrentó este año, como fueron el doble homicidio de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz, ocurridos en mayo pasado, un tema que, aseveró, no se dejará de investigar; así cono la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia.

“No vamos a dejar de investigar, todos los días continúa la investigación, al igual que otros homicidios, al igual que otros eventos, cualquiera de los homicidios es tan impriman en la ciudad”, dijo respecto al caso de sus colaboradores.

