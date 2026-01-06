La magia del Día de Reyes se hizo presente en calles, colonias y hospitales de la Ciudad de México, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) regalaron juguetes a niñas y niños.

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de Operación Policial recorrieron distintos puntos de la capital para entregar juguetes, muñecas, globos, pelotas y dulces. Entre patrullas y sonrisas, los pequeños recibieron los obsequios con sorpresa y emoción, mientras los uniformados compartían palabras de ánimo y gestos de cariño que convirtieron el encuentro en un recuerdo especial.

Policías llevan la ilusión del Día de Reyes a la CDMX; reparten juguetes en calles y hospitales. Foto: Especial

La ilusión también llegó a un hospital ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde policías sectoriales acudieron para convivir con niñas y niños que reciben tratamiento médico. En medio de los pasillos.

