Más Información

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Captura de Maduro: Venezuela y Cuba publican listas con 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas

Captura de Maduro: Venezuela y Cuba publican listas con 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas

La magia del se hizo presente en calles, colonias y hospitales de la Ciudad de México, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) regalaron juguetes a niñas y niños.

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de Operación Policial recorrieron distintos puntos de la capital para entregar juguetes, muñecas, globos, pelotas y dulces. Entre patrullas y sonrisas, los pequeños recibieron los obsequios con sorpresa y emoción, mientras los uniformados compartían palabras de ánimo y gestos de cariño que convirtieron el encuentro en un recuerdo especial.

Policías llevan la ilusión del Día de Reyes a la CDMX; reparten juguetes en calles y hospitales. Foto: Especial
Policías llevan la ilusión del Día de Reyes a la CDMX; reparten juguetes en calles y hospitales. Foto: Especial

La ilusión también llegó a un hospital ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde policías sectoriales acudieron para convivir con niñas y niños que reciben tratamiento médico. En medio de los pasillos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]