Más Información
Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo
Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa
Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación
La magia del Día de Reyes se hizo presente en calles, colonias y hospitales de la Ciudad de México, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) regalaron juguetes a niñas y niños.
Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de Operación Policial recorrieron distintos puntos de la capital para entregar juguetes, muñecas, globos, pelotas y dulces. Entre patrullas y sonrisas, los pequeños recibieron los obsequios con sorpresa y emoción, mientras los uniformados compartían palabras de ánimo y gestos de cariño que convirtieron el encuentro en un recuerdo especial.
La ilusión también llegó a un hospital ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde policías sectoriales acudieron para convivir con niñas y niños que reciben tratamiento médico. En medio de los pasillos.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]