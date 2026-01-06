En un ambiente distinto, niñas y niños tomaron este lunes el micrófono en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de la celebración del Día de Reyes, para hacerle preguntas directas y compartir un diálogo poco habitual en el Salón Tesorería.

“Ya se están aburriendo aquí los niños y las niñas”, bromeó la Mandataria al darle la palabra a un reportero, sin embargo, este decidió darle la palabra a los niños.

Uno de los primeros en intervenir fue Julián, quien preguntó cuál sería su mensaje para las infancias de cara al regreso a clases.

Lee también Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Sheinbaum respondió que su gobierno anunció una beca para útiles y uniformes escolares, dirigida a madres, padres y estudiantes.

"Todo lo mejor para las niñas y los niños de México. Que sean felices, que tengan mucho cariño, mucho amor, que no coman muchos dulces, que hagan travesuras, pero poquitas, y que las queremos mucho, mucho, mucho”, expresó.

Las preguntas continuaron con Ivana, quien cuestionó cómo celebraría la Presidenta el Día de Reyes y por qué se retiraron los dulces de las escuelas.

Ante ello, Sheinbaum explicó que el consumo excesivo de azúcar puede generar enfermedades como diabetes e hipertensión, por lo que insistió en promover una alimentación saludable en los planteles, aunque aclaró que los dulces pueden consumirse de manera moderada en casa y bajo supervisión.

Lee también Inundan de juicios a Pemex y CFE

Otro de los niños, Manuel, preguntó cuál era su mensaje por el Día de Reyes, a lo que la Mandataria respondió: “Muchas felicidades a todas las niñas y niños de México. Los queremos muchísimo, muchísimo”.

La conferencia también dio espacio a una pregunta sobre las acciones del gobierno en favor de la niñez.

En respuesta, Sheinbaum destacó que su administración ha fortalecido programas de educación, salud y alimentación, como los desayunos escolares y el programa Vive Saludable, Vive Feliz, además de impulsar entornos seguros y afectivos para el desarrollo infantil. También adelantó la construcción de canchas de fútbol rumbo al Mundial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr