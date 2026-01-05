Con motivo de las celebraciones decembrinas y del Día de Reyes, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) recordó que los animales de compañía, como perros y gatos, no son juguetes y que su adopción implica una responsabilidad a largo plazo.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la dependencia advirtió que muchos animales regalados durante estas fechas son abandonados antes de cumplir su primer año de vida.

En el video subrayó que adoptar no debe responder a modas o a la búsqueda de aprobación en redes sociales. “Hay muchas razones buenas para adoptar, tener likes no es una de ellas”, señaló.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a adoptar con responsabilidad y amor, y a evitar la compra o el regalo de animales como obsequio.

“Estimados Reyes Magos: favor de repostear que los perros y gatos #NoSonJuguetes y que adoptar debe ser un acto de amor y compromiso”, mencionó en su cuenta de X.

