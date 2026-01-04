Más Información
Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico
Sheinbaum descarta intervención de EU en México; mantendrá política exterior pese a detención de Nicolás Maduro
Medios en EU difunden nuevas fotos de Nicolás Maduro; ABC News lo muestra esposado y bajo custodia de la DEA
Durante 2025 la alcaldía Cuauhtémoc remitió a 2 mil 275 personas al Juzgado Cívico por cometer faltas en la vía pública, como apartar lugares o tirar basura, así lo informó la demarcación.
En un comunicado, la alcaldía señaló que de este total, mil 879 fueron aprehendidos por impedir o estorbar el libre uso de la vía pública, al exigir a los automovilistas un pago por dejar sus vehículos estacionados en ella.
Mientras que 396 fueron remitidos por tirar basura en la vía pública.
Lee también Detienen a hombre por delitos contra comercios en la Álvaro Obregón; extorsionaba a vendedores
Detalló que estos arrestos, efectuados por elementos de la Policía Auxiliar (PA) adscritos a la demarcación, se dieron en las colonias Algarín, Atlampa, Buenos Aires, Centro, Centro Histórico, Condesa, Cuauhtémoc, Doctores, Esperanza, Ex Hipódromo de Peralvillo, Guerrero, Hipódromo, Hipódromo y Condesa.
Así como en Juárez, Maza, Morelos, Obrera, Peralvillo, Roma Norte, Roma Sur, San Rafael, San Simón Tolnahuac, Santa María la Ribera, Santa María Insurgentes, Tabacalera, Tlatelolco, Tránsito, Valle Gómez y Vista Alegre.
La alcaldía explicó que, de acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana, la presencia de los llamados "franeleros" constituye una queja constante de vecinas, vecinos y visitantes de la demarcación, quienes argumentan que estos cobros condicionan el uso de la vía pública, generan conflictos con automovilistas y derivan en prácticas que afectan la movilidad y el derecho de libre tránsito.
Lee también Activan alerta amarilla por frío; seis alcaldías en riesgo por bajas temperaturas
"La causa: infringir el apartado ll del Artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el cual detalla que son infracciones el impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello", indicó.
Mientras que tirar residuos en la calle, mencionó, constituye una infracción contra el entorno urbano, conforme al artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Las sanciones aplicables van desde trabajo comunitario hasta multas o arresto, según la gravedad del caso.
¡No guardes la chamarra! Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CDMX; prevén entre 4 y 6 grados
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]