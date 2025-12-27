Culiacán, Sin a 27 de Dic. - Marcio Antonio Osuna Moreno, director de Vialidad y Transporte del Estado, fue detenido en la ciudad de los Mochis, al ser sorprendido arrojar basura, en la zona conocida como la 51, en la ciudad de los Mochis y forcejear con los policías municipales que intentaron sancionarlo.

Al ser sorprendido por elementos de la secretaria de Seguridad Pública del municipio de Ahome, el funcionario estatal con domicilio en el fraccionamiento Viñedos, de la ciudad de Los Mochis, primero discutió con las autoridades de seguridad y luego forcejeó con ellos.

Los hechos que tuvieron lugar en el cruce de las avenidas Macapule y Revolución del sector conocido como el 531, motivó que se enviaran refuerzos para someter al director de Vialidad y Transporte del Estado, el cual fue trasladado a barandilla, para que sea un juez, quien determine la sanción que se le aplicará.

Osuna Moreno, quien tiene 13 meses en el cargo, al momento de su detención vestía un pantalón de color negro, camisa a cuadros y portaba un sombrero, por lo que los elementos de seguridad argumentaron que tuvieron que solicitar refuerzos, ya que este se mostró agresivo.

Los reglamentos municipales en Ahome, contemplan una serie de sanciones que van desde una amonestación pública, una multa o arresto en barandilla, para las personas que arrojen basura o cualquier tipo de desperdicios en la vía pública.

