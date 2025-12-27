Más Información

Marx Arriaga acusa intento de privatizar la educación dentro de la SEP; llama a “rebelarse” y crear nueva organización educativa

Marx Arriaga acusa intento de privatizar la educación dentro de la SEP; llama a “rebelarse” y crear nueva organización educativa

PVEM propone cárcel a quienes gasten, sin consentimiento, Pensión del Bienestar de padres o abuelos; buscan hasta 8 años de prisión

PVEM propone cárcel a quienes gasten, sin consentimiento, Pensión del Bienestar de padres o abuelos; buscan hasta 8 años de prisión

Vinculan a proceso a detenidos con 37 mdp en efectivo; los acusan de operación con recursos de procedencia ilícita

Vinculan a proceso a detenidos con 37 mdp en efectivo; los acusan de operación con recursos de procedencia ilícita

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

Secretaría de Marina cierra puerto de La Paz, BCS, por pronóstico de vientos del norte; aplica a embarcaciones menores

Secretaría de Marina cierra puerto de La Paz, BCS, por pronóstico de vientos del norte; aplica a embarcaciones menores

Sheinbaum destaca compra de 30 trenes de repavimentación en 2025; 10 se entregaron en el Edomex

Sheinbaum destaca compra de 30 trenes de repavimentación en 2025; 10 se entregaron en el Edomex

Culiacán, Sin a 27 de Dic. - , director de Vialidad y Transporte del Estado, fue detenido en la ciudad de los , al ser sorprendido arrojar basura, en la zona conocida como la 51, en la ciudad de los Mochis y forcejear con los policías municipales que intentaron sancionarlo.

Al ser sorprendido por elementos de la secretaria de Seguridad Pública del municipio de Ahome, el funcionario estatal con domicilio en el , de la ciudad de Los Mochis, primero discutió con las autoridades de seguridad y luego forcejeó con ellos.

Lee también:

Los hechos que tuvieron lugar en el cruce de las avenidas Macapule y Revolución del sector conocido como el 531, motivó que se enviaran refuerzos para someter al director de Vialidad y Transporte del Estado, el cual fue trasladado a barandilla, para que sea un juez, quien determine la sanción que se le aplicará.

Osuna Moreno, quien tiene 13 meses en el cargo, al momento de su detención vestía un pantalón de color negro, camisa a cuadros y portaba un sombrero, por lo que los elementos de seguridad argumentaron que tuvieron que solicitar refuerzos, ya que este se mostró agresivo.

Los reglamentos municipales en Ahome, contemplan una serie de sanciones que van desde una amonestación pública, una multa o arresto en barandilla, para las personas que arrojen basura o cualquier tipo de desperdicios en la vía pública.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]