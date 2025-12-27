Ciudad Victoria.- Luego de una intensa difusión de su situación, a través de medios digitales y de las redes sociales, fueron localizados los familiares de la niña Diane Vera González, quien viajaba con su mamá en el autobús de pasajeros que se accidentó contra un tráiler la madrugada de este sábado, y la señora fue una de las dos personas que fallecieron en el lugar del encontronazo.

La niña de 10 años de edad y su mamá, abordaron el autobús en Monterrey, Nuevo León, con destino a Tuxpan, Veracruz.

La señora de 35 años de edad falleció en el lugar del percance, mientras que la pequeña fue trasladada a un hospital en Ciudad Victoria, para su atención médica.

De forma paralela, las autoridades y los medios digitales de la capital y de ciudades cercanas iniciaron una intensa difusión de los datos generales de la menor, para la búsqueda de sus familiares, quienes en el transcurso del día ya se comunicaron y se trasladaron para estar con Diane.

Rescatan a 5 personas prensadas en el autobús

El coordinador general de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que la madrugada de este viernes un autobús de pasajeros se impactó en la parte posterior de un tráiler, en el kilómetro 92 de la carretera Zaragoza a Monterrey, muy cerca el entronque de la carretera Ciudad Victoria a Monterrey.

Como saldo del accidente dos personas fallecieron y fueron atendidas 35 con diversas lesiones, en atención coordinada que brindaron todos los cuerpos de emergencia de Ciudad Victoria.

Localizan a familiares de la menor Diane; su mamá falleció en el accidente de autobús con tráiler. Foto: Especial.

González precisó que el autobús de pasajeros procedía de la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y tenía como destino Poza Rica, Veracruz.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que el reporte del accidente fue recibido en C-4 y en el lugar de desplegó un operativo integrado por Protección Civil Tamaulipas, con apoyo de rescate y ambulancias, así como personal de la Guardia Nacional, Cruz Roja Mexicana, el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tamaulipas (CRUM), unidades médicas municipales y ambulancias particulares.

En un comunicado se indicó que las labores de rescate permitieron liberar a varias personas que se encontraban prensadas al interior del autobús, entre las que se encontraban cuatro adultos y un menor, además de confirmarse dos personas sin signos vitales.

Los lesionados fueron trasladados a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica especializada.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Policía Investigadora y Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Durante la mañana iniciaron las maniobras para el retiro de las unidades siniestradas, habilitando de manera parcial la circulación, y después de varias horas quedó completamente restablecida.

