Culiacán.- Una vivienda en la colonia Cinco de Mayo, en Culiacán, que en meses pasados ha sido blanco de disparos contra la fachada y puertas, fue atacada nuevamente a balazos con armas automáticas por personas desconocidas, sin que se registren personas heridas o muertas por este hecho de violencia.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas por vecinos que un inmueble que en el pasado ha sido vandalizado en tres ocasiones y se encuentra solo volvió a ser objeto de una agresión con detonaciones de armas de fuego de grueso calibre.

Elementos de las policías municipal y estatal que acudieron al lugar desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables de este nuevo ataque, pero no localizaron a ninguna persona sospechosa, por lo que procedieron a revisar la vivienda y no hallaron indicios de personas heridas o muertas.

La casa que se ubica por la calle Cinco de Mayo, de la colonia del mismo nombre, en meses anteriores ha sido objeto de actos vandálicos y daños en fachada, puertas y ventanas por disparos de armas de fuego, sin que se conozca la identidad de los presuntos responsables de estas acciones.

El personal de seguridad reportó el hecho a la Fiscalía General del Estado para que inicie las indagatorias correspondientes sobre este nuevo ataque a un inmueble, lo cual causo alarma entre los vecinos del sector.

